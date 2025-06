Coluna do Estadão: Michelle lança livro sobre mulheres do PL e reforça atuação no bolsonarismo

Por Iander Porcella

Com cada vez mais espaço no PL, Michelle Bolsonaro lançará na sexta-feira, 6, um livro sobre a trajetória de mulheres do partido. Com o título Edificando a Nação: sobre Bases e Valores, a obra reforça a atuação da ex-primeira-dama como herdeira política do bolsonarismo.

Presidente do PL Mulher, Michelle já tem feito uma série de viagens pelo País para alavancar seu nome e é cotada para disputar uma vaga no Senado ou até mesmo o Palácio do Planalto no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.

O livro organizado por Michelle terá artigos de mulheres como as deputadas federais Bia Kicis (PL-DF) e Caroline de Toni (PL-SC), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e a vereadora Zoe Martínez (PL-SP). O título do texto de Kicis será "Liberdade e igualdade: qual o ponto de equilíbrio?".

Como mostrou a Coluna do Estadão, integrantes do Centrão, o grupo político que domina o Congresso, têm feito uma comparação inusitada quando conversam sobre o futuro de Michelle. Muitos deles veem semelhança na ascensão da ex-primeira-dama no cenário eleitoral brasileiro com a trajetória de Cristina Kirchner na Argentina, apesar de representarem grupos tão distintos na política.