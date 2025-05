Michelle Bolsonaro será homenageada na Assembleia do Rio por 'promover valores cristãos'

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira, 22, a concessão do Diploma Russell Philip Shedd à ex primeira-dama Michelle Bolsonaro. A proposta de autoria da deputada estadual Índia Armelau (PL) é para homenagear a mulher de Jair Bolsonaro (PL) por promover "valores cristãos" no Estado.

Na proposta, a deputada justifica que "Michelle tem se destacado na propagação do evangelho do Senhor Jesus em todo o Brasil, sendo referência na defesa dos valores cristãos".

O Diploma Russell Philip Shedd é destinado a premiar personalidades e instituições religiosas que reconhecidamente tenham contribuído para o crescimento, a divulgação e a promoção da religião evangélica no Rio.

O projeto teve voto contrário das bancadas do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A data da homenagem ainda não foi divulgada.

Michelle Bolsonaro tem o nome cotado pelo Partido Liberal, assim como o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para concorrer à Presidência nas eleições de 2026. Michelle é vista como opção por ser mulher, o que poderia atenuar a resistência do eleitorado feminino ao bolsonarismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que apoiaria a esposa e se, caso ela fosse eleita, a Casa Civil ficasse com ele. No entanto, em declarações posteriores, Bolsonaro voltou a se colocar como única opção possível para o pleito.

O marido de Michelle Bolsonaro é réu por trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) e está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.