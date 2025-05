Jair Bolsonaro e Michelle participam de seminário do PL com apoio de Google e Meta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participará do 2.º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL), que será realizado em Fortaleza (CE), no próximo dia 30. O evento terá a colaboração técnica das empresas Google e Meta - dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.

Além dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) vão comparecer ao encontro. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) e deputado estadual e líder do partido no Ceará, Carmelo Neto, também vão estar presentes.

O ex-presidente interrompeu uma série de viagens pelo Nordeste do País após passar mal em uma agenda do PL no Rio Grande do Norte em abril. Bolsonaro ficou passou por uma cirurgia, já em Brasília, e ficou afastado de compromissos públicos. Na semana em que recebeu alta, no início de maio, participou de ato em Brasília pela aprovação do projeto de lei que concede anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro.

O seminário sucede a edição inaugural, realizada em fevereiro, em Brasília, que foi considerada bem-sucedida pela direção do partido. Na ocasião, o encontro reuniu os principais quadros do PL e especialistas em comunicação digital.

O evento também foi palco para críticas de Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito sobre tentativa de golpe de Estado. "Um semideus, ou algo acima de Deus, classificou o inquérito como confidencial ou secreto", disse o ex-presidente, que hoje é réu no processo.

Essa nova edição do encontro do PL, que afirma focar no fortalecimento da comunicação conservadora, também incluirá painéis sobre experiências bem-sucedidas, diretrizes de atuação digital e articulação territorial.

"O seminário será um espaço de troca e aprendizado, onde reunirá líderes e especialistas em comunicação para debater estratégias que fortaleçam ainda mais a presença do PL nas redes sociais", diz a divulgação oficial do evento.