Coluna do Estadão:Kassab atua para derrubar MP do IOF e governo Lula vê dobradinha com Tarcísio

Por Iander Porcella, do Estadão

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez uma série de ligações para deputados de seu partidos para convencê-los a rejeitar a Medida Provisória com alternativas de arrecadação a um aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A articulação do cacique político fará com que o partido oriente contra a MP, embora a bancada esteja dividida.

A avaliação no Congresso e no Palácio do Planalto é de que Kassab atua em conjunto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para desgastar o governo Lula com foco nas eleições de 2026. O governador nega. Procurado, Kassab não comentou.

O governo aposta na divisão interna dos partidos do Centrão - incluindo PSD, PP, União Brasil e Podemos - para salvar a MP, que precisa ser aprovada ainda hoje tanto na Câmara quanto no Senado. O Planalto também procurou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, o líder da bancada da sigla na Câmara, Gilberto Abramo (MG) - que votou contra a MP na comissão mista -, e outros deputados da legenda.

A proposta foi aprovada por margem apertada em comissão mista do Congresso na noite desta terça-feira, 7. Agora corre o risco de ser derrubada no plenário da Câmara, admitem governistas.