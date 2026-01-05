Coluna do Estadão: Impacto eleitoral da captura de Maduro tende a ser neutro, diz Warren Rena

A captura de Nicolas Maduro, ditador venezuelano, provocou reação imediata no Brasil dos principais atores políticos envolvidos nas eleições de 2026. As declarações em tom inflamado serviram para marcar posicionamento da esquerda e da direita no episódio. Mas os dois grupos falaram para convertidos, o que significa, numa avaliação mais ampla, que o impacto eleitoral da ação americana na Venezuela tende a ser neutro no Brasil. Essa análise já começa a ser captada no mercado. Em mensagem enviada a investidores nesta segunda-feira, 5, por exemplo, a Warren Rena ressalta: "Com as informações disponíveis até aqui, a leitura mais consistente é a de que se trata de um jogo de soma zero, sem efeitos relevantes de conversão eleitoral".

EXPECTATIVA... No meio político, aliados do Planalto e integrantes da direita ainda acreditam que podem faturar com o episódio. No bolsonarismo, a aposta é de que ganha força o discurso contra a ditadura da Venezuela, destacando que o PT e seus aliados defendiam Maduro. Já na ala petista, a tentativa é de reforçar o discurso de soberania da nação, e a crença é de que isso ajuda Lula.

...REALIDADE. Quando Donald Trump impôs o tarifaço ao Brasil, a retórica sobre soberania funcionou. Mas a situação era diferente. O caso prejudicou diretamente setores da economia brasileira, como o agronegócio e a indústria. No caso da Venezuela, o debate é ideológico.

QUEM. As pesquisas para 2026 mostram que o eleitorado de esquerda e o de direita têm um teto já estabelecido. A necessidade é captar o eleitor de centro e estes não entram em embates ideológicos, focam na vida prática.

VAMOS... A Presidência da República prevê gastar R$ 104 mil com a manutenção de aparelhos de ginástica durante um ano. O pregão eletrônico foi aberto nesta segunda. A estrutura de academia dentro do Planalto conta com dez esteiras, oito bicicletas ergométricas e diversas máquinas de peso.

...MALHAR. Segundo a licitação, os equipamentos de musculação usados por servidores do Planalto não passam por manutenção, o que diminui a vida útil das máquinas e gera prejuízo ao órgão. A Coordenação de Saúde da Presidência fica no anexo do Palácio, ao lado do restaurante.

OUTRO LADO. A academia pode ser usada por todos os servidores do Planalto e é aproveitada especialmente por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Procurada, a Casa Civil ressaltou que o Setor de Preparação Física é "destinado especialmente" ao Corpo de Segurança da Presidência e da Vice.

DISPUTA. Até abril será aberta mais uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A corrida pelo cargo já mobiliza pelo menos 10 desembargadores. A relação dos cotados inclui magistrados de Tribunais de Justiça de seis Estados: SP, BA, ES, RJ, MA e SC. Diferentemente da disputa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no STJ a escolha não é feita inicialmente pelo presidente Lula. São os próprios ministros da Corte que definem uma lista tríplice em votação secreta - a partir da indicação dos tribunais estaduais - e a enviam ao Planalto. O nome selecionado pelo presidente, então, passa por uma sabatina no Senado.

PRONTO, FALEI! Natalie Victal Sul America Investimentos "Projetamos a taxa Selic em 13% no fim de 2026, podendo chegar a 11,25% em 2027. Esse cenário depende das políticas econômicas a serem adotadas."

CLICK Sérgio Danese Embaixador do Brasil na ONU No Conselho de Segurança da ONU , disse que a intervenção armada dos EUA na Venezuela e a captura de Maduro ultrapassam uma linha inaceitável.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto)