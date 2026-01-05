Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Coluna do Estadão: Impacto eleitoral da captura de Maduro tende a ser neutro, diz Warren Rena

Estadão Conteúdo

A captura de Nicolas Maduro, ditador venezuelano, provocou reação imediata no Brasil dos principais atores políticos envolvidos nas eleições de 2026. As declarações em tom inflamado serviram para marcar posicionamento da esquerda e da direita no episódio. Mas os dois grupos falaram para convertidos, o que significa, numa avaliação mais ampla, que o impacto eleitoral da ação americana na Venezuela tende a ser neutro no Brasil. Essa análise já começa a ser captada no mercado. Em mensagem enviada a investidores nesta segunda-feira, 5, por exemplo, a Warren Rena ressalta: "Com as informações disponíveis até aqui, a leitura mais consistente é a de que se trata de um jogo de soma zero, sem efeitos relevantes de conversão eleitoral".

EXPECTATIVA... No meio político, aliados do Planalto e integrantes da direita ainda acreditam que podem faturar com o episódio. No bolsonarismo, a aposta é de que ganha força o discurso contra a ditadura da Venezuela, destacando que o PT e seus aliados defendiam Maduro. Já na ala petista, a tentativa é de reforçar o discurso de soberania da nação, e a crença é de que isso ajuda Lula.

...REALIDADE. Quando Donald Trump impôs o tarifaço ao Brasil, a retórica sobre soberania funcionou. Mas a situação era diferente. O caso prejudicou diretamente setores da economia brasileira, como o agronegócio e a indústria. No caso da Venezuela, o debate é ideológico.

QUEM. As pesquisas para 2026 mostram que o eleitorado de esquerda e o de direita têm um teto já estabelecido. A necessidade é captar o eleitor de centro e estes não entram em embates ideológicos, focam na vida prática.

VAMOS... A Presidência da República prevê gastar R$ 104 mil com a manutenção de aparelhos de ginástica durante um ano. O pregão eletrônico foi aberto nesta segunda. A estrutura de academia dentro do Planalto conta com dez esteiras, oito bicicletas ergométricas e diversas máquinas de peso.

...MALHAR. Segundo a licitação, os equipamentos de musculação usados por servidores do Planalto não passam por manutenção, o que diminui a vida útil das máquinas e gera prejuízo ao órgão. A Coordenação de Saúde da Presidência fica no anexo do Palácio, ao lado do restaurante.

OUTRO LADO. A academia pode ser usada por todos os servidores do Planalto e é aproveitada especialmente por integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Procurada, a Casa Civil ressaltou que o Setor de Preparação Física é "destinado especialmente" ao Corpo de Segurança da Presidência e da Vice.

DISPUTA. Até abril será aberta mais uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A corrida pelo cargo já mobiliza pelo menos 10 desembargadores. A relação dos cotados inclui magistrados de Tribunais de Justiça de seis Estados: SP, BA, ES, RJ, MA e SC. Diferentemente da disputa pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no STJ a escolha não é feita inicialmente pelo presidente Lula. São os próprios ministros da Corte que definem uma lista tríplice em votação secreta - a partir da indicação dos tribunais estaduais - e a enviam ao Planalto. O nome selecionado pelo presidente, então, passa por uma sabatina no Senado.

PRONTO, FALEI! Natalie Victal Sul America Investimentos "Projetamos a taxa Selic em 13% no fim de 2026, podendo chegar a 11,25% em 2027. Esse cenário depende das políticas econômicas a serem adotadas."

CLICK Sérgio Danese Embaixador do Brasil na ONU No Conselho de Segurança da ONU , disse que a intervenção armada dos EUA na Venezuela e a captura de Maduro ultrapassam uma linha inaceitável.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NASCIMENTO

Nasce Zuza, primeira filha de Rafa Kalimann e Nattan

Chegada da bebê foi celebrada pelo casal, que compartilhou diversos momentos nas redes sociais

06.01.26 15h58

Estrutura de Ensaios da Anitta começa a ser montada e fãs se preparam para receber a cantora

Anitta traz "Cosmos" para abertura da temporada 2026 em Belém  faz mistério sobre convidados

06.01.26 8h00

SUCESSO

Nirah Duarte leva a batida do tecnobrega ao festival Emoções de Verão, em Fortaleza

Em uma apresentação marcante no Bosque do Marina Park, Nirah Duarte foi para a galera

05.01.26 15h08

ANSIEDADE

Candidatos ao grupo Pipoca do 'BBB 26' serão conhecidos nesta sexta

Apresentação dos nomes será junto à abertura das casas de vidro nas cinco regiões do Brasil

05.01.26 14h21

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

SHOW

Ensaios da Anitta em Belém: confira 7 artistas que podem ser convidados

Cantora abre a temporada de 2026 no Mangueirão e fãs especulam participações especiais no show

06.01.26 23h08

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

Programação

Belém terá Dia Gospel na programação oficial de 410 anos

Capital paraense comemora "idade nova" dia 12 de janeiro

29.12.25 14h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda