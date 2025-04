Coluna do Estadão: Governo mantém falha na segurança pública, mas dá drible na oposição com PEC

O governo Lula falha na segurança pública desde o começo do mandato, mas deu um nó na oposição ao apresentar ao Congresso uma PEC para tratar do assunto. A ideia é mostrar que o tema não é monopólio da direita. Neste domingo, 13, à noite, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) participou de uma conversa com advogados de esquerda e magistrados em São Paulo. Um dos anfitriões, o criminalista Pierpaolo Bottini ressaltou que a esquerda puxa a pauta da segurança pública para si com esta PEC. Desde 2023 o presidente Lula foi alertado pela base de que perdera o debate sobre o tema, mas a reação só veio depois que a popularidade despencou neste ano. Parlamentares da oposição buscam declarações polêmicas do presidente para apontar "descaso" com a pauta. VEJA BEM. A oposição resgatou vídeo de Lula lamentando a morte de jovens "às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular". O petista passou a dizer que não permitiria que o País virasse "república de ladrão de celular".

BARRADOS. Pelo menos 8.799 imigrantes ilegais foram impedidos de entrar no Brasil em 2024. É o maior número em 5 anos, de acordo com os dados obtidos pela Coluna por meio da Lei de Acesso à Informação. No ano passado, o País passou a restringir a entrada sem visto, após a PF identificar que o Brasil se tornou uma rota para o tráfico de pessoas.

COBERTURA. A vereadora Zoe Martínez (PL-SP) quer que Prefeitura de São Paulo pague pela defesa de guardas municipais que sofrem processos jurídicos relacionados ao desempenho da função. Ela apresentou projeto que autoriza a contratação de advogado e pagamento das custas processuais desses profissionais.

NA REDE. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abriu neste domingo uma investigação contra um servidor que usou perfil oficial da corporação no Instagram para elogiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticar Lula. "Bolsonaro doente junta mais gente que Lula são e inaugurando obra", publicou a página da PRF no Rio Grande do Norte, onde Bolsonaro esteve na sexta-feira.

OUTRO LADO. "A publicação foi imediatamente removida e, por prevenção, o perfil foi retirado do ar por tempo indeterminado", afirmou a PRF à Coluna.

TORNOZELEIRA. Aildo Francisco Lima, que fez uma live na cadeira do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão do STF no 8 de Janeiro, deixou a prisão de Limeira (SP) no sábado, após um ano e meio detido. É réu por 5 crimes. Moraes autorizou o regime domiciliar depois que a defesa apontou que o pai de Lima tem problema grave de saúde.

PEDIDO. As teles aprovaram, em 2024, R$ 512 milhões para conectividade em escolas por meio de benefício fiscal, segundo dados da Conexis, o sindicato nacional das empresas de telefonia, obtidos pela Coluna. A modalidade permite investir diretamente até 40% do que as companhias pagariam ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust). Com base nisso, o setor quer tornar perene o benefício, que acaba em 2026. "A vantagem é que é muito mais ágil executar projeto pelo setor privado do que pelo público. Enxuga a burocracia", diz o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari.

PRONTO, FALEI! Mara Gabrilli Senadora (PSD-SP) Ao chamar a diretora do FMI de ?mulherzinha', Lula é machista e fala como se mulher fosse sinônimo de fragilidade. Ele gostaria de ser chamado de ?homenzinho'?"

CLICK Ryan Rowlands Cônsul-geral dos EUA no Brasil Durante a abertura do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, na sede da FGV, no Rio de Janeiro, diante de uma plateia de 350 empresários brasileiros.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)