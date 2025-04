Coluna do Estadão:Eduardo Bolsonaro é vetado pelo Centrão como candidato da direita ao Planalto

Partidos do Centrão, o grupo político que dá as cartas no Congresso, não querem nem ouvir falar em Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como candidato à Presidência da República em 2026. Lideranças de direita e centro-direita ouvidas pela Coluna são unânimes em defender que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - inelegível e com risco de ser preso - deve transferir seu capital político a um aliado, mas que tenha outro sobrenome. O preferido, admitem, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entretanto, outros chefes de executivos estaduais também estão no páreo. Procurado, Eduardo não comentou. O deputado pediu licença do mandato em março. É cada vez mais disseminada na direita a sensação de que ele não voltará dos Estados Unidos.

MOTIVOS. Políticos do Centrão reclamam que o filho 03 de Bolsonaro não tem articulação política e "ninguém conversa com o Eduardo". Por tabela, temem que, eventualmente eleito, ele teria confrontos com o Congresso e promoveria retaliações, "algo que nem Bolsonaro fez, apesar das polêmicas", ressaltam.

REFLEXO. Como o julgamento de Bolsonaro e seus aliados está ocorrendo presencialmente na 1.ª Turma do STF, no âmbito do inquérito do golpe, o mesmo deve ocorrer com o ex-ministro das Comunicações de Lula, Juscelino Filho. A avaliação na Corte é que um julgamento virtual contra o ex-ministro sinalizaria tratamento desigual para políticos da situação e da oposição.

QUEM. Flávio Dino é o relator do caso Juscelino, acusado de suposto esquema de desvio de emendas, revelado pelo Estadão. Ele nega. Não há data para o julgamento que decide se o torna réu.

ABUSO. A litigância predatória, uso abusivo do Poder Judiciário por advogados para obter vantagens indevidas, gera um prejuízo anual de R$ 2,7 bilhões à Justiça paulista, com 337 mil novos processos por ano. Os dados constam do Anuário da Justiça São Paulo 2025, da Editora Consultor Jurídico, com base em um levantamento da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo.

VULNERÁVEIS. A prática ilegal consiste em ajuizar processos em massa com teses genéricas, sem a autorização dos clientes. Muitas vezes pessoas com baixa instrução ou idosos assinam documentos sem o conhecimento do caso e nem sequer sabem da existência dessas ações judiciais.

UNIVERSO. A pesquisa considerou as ações judiciais predatórias no TJSP entre 2016 e 2021, com um prejuízo total de R$ 16,7 bilhões aos cofres públicos. O caso pode ser punido nas searas administrativa, civil e até penal.

APELO... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inicia hoje um giro pela Europa e vai reforçar o discurso ambiental para tentar vender o projeto das Travessias Hídricas de SP. O roteiro inclui países como Dinamarca, Holanda e Noruega.

...AMBIENTAL. A PPP inclui 14 travessias aquaviárias do Estado. A ideia é substituir embarcações a diesel por modelos elétricos. "Só nas travessias litorâneas, estamos falando em um potencial de redução de 18 mil toneladas de gás carbônico por ano", diz Edgard Benozatti, presidente da Companhia Paulista de Parcerias.

PRONTO, FALEI!

Celina Leão Vice-governadora do DF

"Brasília faz hoje 65 anos. É capital de todos os brasileiros, patrimônio histórico da humanidade. Tem democracia, diversidade de povos, cultura e muito amor."

CLICK

Marian Schuegraf Embaixadora da UE no Brasil

Com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em conversa sobre o papel do Brasil e da UE no mundo e a importância da cooperação global.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)