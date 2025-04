Coluna do Estadão: Brasil barra 69 turistas dos EUA após retorno da reciprocidade de visto

O Brasil barrou a entrada de 69 americanos desde que voltou a valer a reciprocidade de visto para turistas dos Estados Unidos, de acordo com dados da Polícia Federal (PF) obtidos com exclusividade pela Coluna. O governo Lula retomou no último dia 10 a obrigatoriedade do documento para americanos, australianos e canadenses que chegam ao País. O levantamento abarca o período entre os dias 10 e 15 deste mês. A maior parte dos incidentes ocorreu logo após a nova regra passar a valer, provavelmente porque os turistas ainda não estavam informados da mudança. Com o decorrer dos dias, a situação está sendo normalizada. A maioria dos casos ocorreu no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mas a contagem também leva em conta a entrada por via terrestre.

HOJE NÃO. No período analisado, segundo a PF, 6.120 americanos tiveram a entrada autorizada no País. Os 69 barrados representam 1,13% dos que tentaram ingressar em território nacional. Também foram impedidos 15 australianos e 12 canadenses.

SINAIS. O Ministério Público de São Paulo abriu uma apuração ontem sobre um vídeo de teor supremacista publicado pela Polícia Militar (PM) em São José do Rio Preto (SP). Na gravação, ao lado de uma cruz pegando fogo, policiais fazem saudações que remetem a rituais nazistas e à Ku Klux Klan. O vídeo foi apagado.

OUTRO LADO. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que repudia manifestações de intolerância e que a PM é legalista. "Assim que tomou conhecimento das imagens, a corporação instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso", afirmou o governo paulista.

LUPA. Deputados terão uma reunião no próximo dia 29 com o presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para tratar da compra de fatia relevante do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB), estatal, em um negócio estimado em R$ 2 bilhões. Alvo de investigações, a transação chamou a atenção por alertas de operações do banco privado fora do padrão levados ao BC.

QUÓRUM. Solicitado pelo deputado distrital Fábio Felix (PSOL), o encontro no BC contará com as deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS), e os deputados distritais Max Maciel (PSOL) e Dayse Amarilio (PSB).

PRESSÃO. Após reunião na segunda-feira, 14, com o ministro Luiz Marinho, entidades do setor privado saíram confiantes de que a pasta adiará a aplicação de uma norma para fiscalizar riscos psicossociais no trabalho. Procurado, o MTE não respondeu.

NA ESTRADA. O novo presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos (Anfavea), Igor Calvet, elegeu três focos para sua gestão: tecnologia, atração de empresas estrangeiras e redução de custos. Ele é o primeiro executivo contratado do mercado para chefiar a entidade e tomou posse na terça-feira, 15.

TECNOLOGIA. "Hoje, em qualquer planta de montadoras de automóveis no mundo, há um nível de automatização, robotização e uso de inteligência artificial gigantescos. Isso é mais produtividade e mais competitividade", disse Calvet à Coluna.

PRONTO, FALEI!

Alessandro Vieira Senador (MDB-SE)

"Asilo diplomático de condenado por corrupção é piada de péssimo gosto. Ministro do STF exigindo reciprocidade entre nações e soltando traficante é disparate."

CLICK

Daniel Zonshine Embaixador de Israel no Brasil

Com o líder do Republicanos, Gilberto Abramo, a secretária-geral da Conib, Celia Parnes, e outras autoridades em evento de memória ao Holocausto.

(Roseann Kennedy, com Eduardo Barretto e Iander Porcella)