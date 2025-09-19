Coletivo Balanço do Mar inicia em Belém turnê de intercâmbio com produtores culturais de carimbó

Quem gosta de ouvir e dançar carimbó pode agendar a apresentação inédita que o Coletivo Balanço do Mar, do Arquipélago de Maiandeua (Algodoal), no nordeste do Pará, vai fazer neste sábado (20), a partir das 20h, no Espaço Cultural Apoena. Essa apresentação anuncia o começo de um projeto desse grupo, ou seja, uma programação de intercâmbio sonoro com produtores culturais em comunidades de regiões no Estado.

O projeto "No Balanço do Mar pelo Carimbó do Pará" passará por três regiões do estado — Região Metropolitana de Belém, Marajó e Tapajós. E a etapa Belém abre a turnê com três apresentações: a no Espaço Apoena neste sábado (20), às 20h; no domingo (21), no Espaço Coisas de Negro, no Distrito de Icoaraci, com Vivência a partir de 17h e roda, às 20h; e no dia 24 deste mês, no Espaço Maíri, às 20h, no bairro da Cidade Velha, na Praça do Carmo.

Contemplado pelo edital Fomento à Circulação de Projetos Culturais 2025 e viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o projeto tem como proposta evidenciar os diversos estilos do carimbó — praiano, urbano, marajoara e tapajoara — por meio do intercâmbio entre coletivos e comunidades tradicionais.

Formado em 2018, no Espaço Cultural Mupéua, em Algodoal, o Balanço do Mar é conduzido pelo multiartista, bioconstrutor e compositor Cleiton Mupéua, ao lado de sua companheira Elza Fernandes e familiares. O Mupéua é um dos espaços mais importantes de preservação do carimbó praiano no litoral paraense. São 18 anos de atuação na manifestação popular paraense.

"Nosso carimbó é orgânico. Somos músicos formados pela natureza: tronco de madeira, maraca, pau e corda. É uma música auto-sustentável", destaca Cleiton Mupéua.

Nessa turnê por regiões do Pará, o coletivo vai apresentar repertório autoral do seu mais recente trabalho, o EP "Vem Dançar Carimbó" (2025). As composições do Balanço do Mar mergulham nas histórias, mitos e encantarias da Ilha de Maiandeua, apresentando o legítimo Pau e Corda do Salgado Paraense.

“O carimbó também educa. Os mais novos que tocam com a gente precisam estar na escola, tirar boas notas, ter disciplina. Não pode ter briga, não pode causar problema. O palco é livre, mas tem que ser responsável", pontua Cleiton Mupéua. O compositor ressalta que o carimbó é também um espaço de formação e cuidado com a juventude.

Serviço:

Show do Coletivo de Carimbó Balanço do Mar

Participação: DJ The Black

Em 20 de setembro de 2025

Às 20h

No Espaço Cultural Apoena,

na avenida Duque de Caxias, 450, Altos

no bairro do Marco, em Belém (PA)

Ingressos (só na portaria): R$ 15,00