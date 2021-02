Colega de emissora de Karol Conká, Gaby Amarantos reprova atitudes da rapper no BBB: 'crueldade'

Colega de emissora de Karol Conká, pois ambas fazem trabalhos para o canal GNT, Gaby Amarantos foi uma das personalidades que desaprovou os comentários da rapper, que está dentro da casa do BBB21 e vem se envolvendo em muitas polêmicas, sobretudo, envolvendo Lucas Penteado.

"Abalada, chocada SIM. A crueldade da Karol. A passividade dos participantes que não questionam os atos (bizarros) dela. O que tá acontecendo, gente?", escreveu a paraense em seu Twitter.

A passividade dos participantes que ñ questionam os atos (bizarros) dela. O q tá acontecendo gente? 😱 — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) February 2, 2021

Gaby se une ao coro de várias pessoas que vem se mostrando decepcionadas com as atitudes de Karol Conká, pessoas famosas que conviviam com a rapper paranaense. Jojo Toddynho, Neymar e Ludmilla foram algumas que também se pronunciaram publicamente.

Um grupo se reuniu na frente do Projac, na noite da segunda-feira (1º), para pedir a expulsão de Karol Conká do “BBB21”. Batendo panelas, eles pediram que a cantora fosse expulsa do reality por conta das polêmicas recentes de seu comportamento na edição, como xenofobia e retaliação com o brother Lucas Penteado.