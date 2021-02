Grupo faz 'panelaço' na frente do Projac pedindo a expulsão de Karol Conká do 'BBB21'

Um grupo se reuniu na frente do Projac, na noite da segunda-feira (1º), para pedir a expulsão de Karol Conká do “BBB21”. Batendo panelas, eles pediram que a cantora fosse expulsa do reality por conta das polêmicas recentes de seu comportamento na edição, como xenofobia e retaliação com o brother Lucas Penteado.

Karol, que vem perdendo cada vez mais seguidores, pode até ter participação em um festival cancelada.

No perfil oficial da sister, um pedido de desculpas foi divulgado por um comentário de cunho xenofóbico contra Juliette e, em outro, com um longo texto, os representantes da cantora assumiram ser "compreensível toda a revolta”, porém chamaram de "desproporcional" o ódio que ela vem recebendo do público.

"São chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participantes de edições passadas, que tiveram erros pesados tanto quanto a Karol Conka, diga-se de passagem", diz parte da mensagem.

"São direcionadas a Karol Conká ameaças, agressões físicas, xingamentos e até mentiras de falas que não existiram em perfis do Twitter que querem ganhar like e viralizar em cima da imagem dela e do ódio gratuito e que, infelizmente, muitos acreditam. E por trás de tudo isso é sempre bom estruturar os contextos de nossa sociedade", continua.

O vídeo foi divulgado pelo influencer Thomaz Santana, que estava entre os manifestantes.