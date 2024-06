Coca-Cola azul existe? Conheça a única cidade da Amazônia onde ela muda de cor

A rivalidade entre Caprichoso e Garantido, do Festival de Parintins, é tão intensa que vai para além do Bumbódromo, a arena onde ocorre o evento. "Perrechés" (os torcdedores do boi vermelho) e "Da Francesa" (como é chamada "a galera" do boi azul) dividem a cidade em dois tons. Esta divisão também influencia as marcas que participam e patrocinam o evento, personalizando a cor de produtos e faixadas devido o evento folclórico no estado do Amazonas.

Marcas mudam de cor devido o Festival de Parintins, no Amazonas (Foto/RealTime1)

Coca-Cola, Brahma, Lojas Americanas, por exemplo, são algumas das marcas que usam o vermelho e aderem também ao azul em homenagem ao festival. O contrário também ocorre. A seguir, veja algumas marcas que mudaram, mesmo que temporariamente, suas cores e atraíram as torcidas dos bois e os espectadores do festival no município de Parintins, inclusive a Coca-Cola que, acredite, já foi azul na cidade do interior do Amazonas.

Coca-Cola azul?

Conhecida mundialmente pelo tom vermelho padrão em suas embalagens e propagandas, a Coca-Cola já "vestiu" o azul em razão ao Festival de Parintins. Patrocinadora do evento folclórico há décadas, a empresa decidiu criar, em 2007, uma versão azul devido à resistência do público do Caprichoso - boi branco, preto e azul - do festival, que estavam consumindo a rival Pepsi, que coincidentemente tinha latas azuis.

Versão azul da Coca-Cola (Foto/Redes sociais)

No Bumbódromo, há ainda um grande totem da Coca na cor azul e um bandeirão azul, com o nome da marca, é entregue à galera (como é chamada a torcida) do Caprichoso para ser levantado durante os 3 dias de festival.

Latinha de Coca-Cola azul (Foto/Exame)

Além de 2007, em outros momentos a empresa decidiu misturar as cores do festival, criando produtos para consumo das duas torcidas.

Latinhas personalizadas da Coca-Cola para consumo de ambas as torcidas do Festival de Parintins (Foto/Arquivo Pessoal/Patricia Assayag)

Brahma

Também reconhecida pelo tom vermelho, a Brahma personalizou a embalagem de seus produtos com a azul para o Festival de Parintins. Brahma do Caprichoso (à esquerda) e do Garantido (à direita) (Foto/Exame/Divulgação)

Azul

E, apesar de levar o nome da torcida do Caprichoso, a companhia área Azul também aderiu ao vermelho. A empresa de viagens por aviões inicia 2024 como nova patrocinadora do Festival de Parintins, com adesivos vermelhos nas aeronaves até no nome da marca.

Empresa de avião "Azul" com adesivos vermelhos para o Festival de Parintins (Foto/Azul/Divulgação)

Bradesco

Outra marca conhecida pelo tom vermelho, o Bradesco tem nas faixadas das agências bancárias o tom azul devido ao Festival de Parintins.

Agência do Bradesco com faixada azul e vermelho (Foto/Instagram: @o_enderson_)

Saiba mais:

Lojas Americanas azul?

A rede de lojas da Americanas também segue o padrão vermelho em suas faixadas, mas em Parintins, possui a fachada com cor azul também, ao longo do ano todo e não apenas na época do festival.

Lojas Americanas com faixadas em azul e vermelho (Foto/Instagram: @o_enderson_)

Quer saber mais? Veja o vídeo do jornalista Marcus Pessoa, diretamente do Amazonas:

E aí, internauta, você conhecia tudo isso? O que você achou destas mudanças nas marcas?

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)