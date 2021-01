Clipe 'Modo Turbo' não aparece nas buscas do Youtube e fãs apontam censura

O clipe que tem, até o momento, mais de 37 milhões de visualizações, está disponível na plataforma de vídeos, mas desde a madrugada de hoje (6) o vídeo não aparecia na busca do Youtube. Era necessário entrar com o link direto, dificultando assim o acesso do público.

Os fãs apontaram censura por conta do clipe conter palavras mais “pesadas” e sendo assim o Youtube já havia feito o mesmo com outras músicas inclusive de Pabllo Vittar, como “Bandida”, em parceria com a Pocah.

No Twitter, Pabllo Vittar se manifestou sobre o ocorrido. “MODO TURBO SEM CENSURA”, escreveu a cantora ao compartilhar uma postagem que convocava fãs a protestarem contra a plataforma.

MODO TURBO SEM CENSURA https://t.co/U0TjrcUMaG — Pabllo Vittar (@pabllovittar) January 6, 2021

Depois de o assunto ser um dos mais comentados no Twitter, o Youtube se pronunciou e disse que iria averiguar o ocorrido. A empresa não atualizou o que pode ter causado o erro, mas, aparentemente, depois de todo o alvoroço, o clipe voltou a aparecer normalmente nas buscas da plataforma.