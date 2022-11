Copa do Mundo 2022: Cleo Pires e a irmã Antônia Morais curtem jogo do Brasil juntas

Neste segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta segunda-feira (28), levou muitas celebridades a curtirem a partida em clima de festa. Em São Paulo, um hotel de luxo fez uma festa e convidou alguns artistas. Cleo Pires e a irmã, Antônia Morais, foram algumas das convidadas.

As irmãs estavam acompanhadas, sendo Cleo ao lado do marido Leandro D'Lucca e Antônia com o namorado Paulo Dalagnolli.

Quem também compareceu ao evento foi Kerline, que recentemente foi eliminada de "A Fazenda", o ator Sandro Pedroso, a modelo Tati Minerato e a influencer Ruivinha de Marte.