Cleo Pires assume namoro com modelo

Cleo Pires postou no Instagram nesta quarta-feira (6), a primeira foto com o namorado, o modelo Leandro D'Lucca. Na imagem, ela aparece sentada no colo do rapaz.

"Eu, você, você, eu", escreveu na legenda em espanhol. O modelo publicou a mesma legenda em seu perfil. A assessoria de Cleo confirmou o namoro para a Quem. Cleo e Leandro foram apontados como affair em março de 2017, quando foram vistos aos beijos no festival Lollapalooza, em São Paulo.