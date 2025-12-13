Clemente Nascimento, do Inocentes, tem quadro 'estável' após cirurgia cardíaca

Clemente Nascimento, cantor e guitarrista das bandas Inocentes e Plebe Rude, passou por uma cirurgia cardíaca após se sentir mal antes de um show que realizaria na noite de sexta-feira, 12, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Seu quadro é considerado "estável".

As informações foram divulgadas em comunicado feito em conjunto pelas bandas e a família do músico.

"Informamos que Clemente encontra-se desentubado, acordado e consciente, chegando a conversar um pouco com familiares. Seu quadro é estável e ele segue em recuperação na UTI" da Santa Casa de Capo Grande, informa a nota, que também cita a realização de uma "cirurgia de emergência complexa no coração", sem maiores detalhes.

Clemente Nascimento é o único membro remanescente da formação original do grupo Inocentes, originada nos anos 1980 e importante no punk brasileiro. Desde a década de 2000, também faz parte da banda Plebe Rude. Ele também apresenta o programa de rádio Filhos da Pátria.