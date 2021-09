Cleber & Cauan visitam a Rádio Liberal para divulgar o show no "Santa Fé"

A dupla sertaneja Cleber e Cauan visitou a Rádio Liberal, na tarde desta sexta-feira (24), para falar do retorno aos palcos, que começa com apresentação em Ananindeua, na Casa de Show Santa Fé, nesta sexta. A dupla falou também de projetos e do que mudou com a pandemia do novo coronavírus. O show começa a partir das 22h.

A dupla revelou que está feliz com o retorno aos palcos e acredita que recomeça bem iniciando a nova temporada de apresentações pelo Pará. "É muito bom voltar aos palcos e começar por Belém é melhor ainda, pois o público paraense é diferenciado e que se envolve com o show", destaca Cauan.

Durante a entrevista na rádio com Carlos Alberto, a dupla chegou a cantar "Pede pra voltar", atual música de trabalho da dupla em parceria com os Barões da Pisadinha. A canção faz parte do EP Cleber e Cauan no Rio Quente, o qual eles lançaram cinco faixas. Este trabalho foi gravado na cidade goiana de Rio Quente com palcos montados sobre piscinas naturais.

Com relação a reflexão a respeito das consequências ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, Kleber diz que está revendo vários aspectos da vida, pois agora que está com filhos gêmeos, ele disse que pensa muito sobre o tempo dado à família.

"Tudo isso que vem acontecendo no mundo serve para nos mostrar que precisamos desacelerar. Eu digo por mim, que antes vivíamos de forma acelerada em busca do sucesso e, de repente, tudo parou. Com certeza isso nos mostra que precisamos repensar muita coisa", destaca Cleber.

Cauan concorda com o pensamento do parceiro e confirma que o trabalho é importante, mas que é preciso saber equilibrar e dividir o tempo com os demais aspectos da vida. Cauan viveu momentos de tensão quando contraiu a Covid-19. O artista ficou 14 dias internado, sendo nove em UTI e teve 75% dos pulmões comprometidos com a inflamação.