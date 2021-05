Claudia Raia tomou antidepressivos durante separação com Edson Celulari: "Nunca é fácil"

A atriz Claudia Raia fez uma revelação inédita durante uma entrevista à coluna da Patrícia Kogut. Ela falou sobre as dificuldades de gravar a novela "Ti-ti-ti", pois foi filmada na época em que se separava do também ator, Edson Celulari.

"Pela primeira e única vez na vida, eu estava tomando antidepressivos, bem fraquinhos. Usei por nove meses. O médico achou que, com toda a situação, mais o fato de eu estar trabalhando muito, o remédio iria ajudar a encontrar um equilíbrio emocional. E o que acontece é que você fica meio sem emoção, meio neutro, numa espécie de ponto morto. Isso para uma atriz é muito ruim, um limbo", desabafou.

A atriz se diz grata à Nicette Bruno, que faleceu ano passado vítima da covid-19. Nicette havia segurado a barra de Cláudia com apoio e conselhos importantes durante as gravações. "Apesar de ser uma separação tranquila, porque de fato foi, nunca é fácil. E, assim como em 'Verão 90', quando perdi minha mãe, a personagem me salvou", afirmou.

Quem nunca passou por isso na vida né?