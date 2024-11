'Claro que é Rock' apresenta shows de Titãs e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá em Belém

No dia 29 de novembro Belém será preenchida mais uma vez com a intensidade do som de guitarras, graças à segunda edição do 'Claro que é Rock'. O evento dedicado aos rockeiros traz à cidade a banda Titãs, e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá, que se apresentam no Espaço Náutico Marine Club.

Além das atrações nacionais, a programação também abre espaço para o rock autoral paraense, com os shows de Mobile Lunar, Ana Clara, Elder Effe e Lari Xavier, além da discotecagem de Dj Albery Rodrigues e Marina Morais.

Titãs

Após o imenso sucesso da turnê "Titãs Encontro", que reuniu antigos e atuais integrantes da banda, os Titãs voltam a Belém prometendo realizar um grande show para milhares de fãs. O repertório promete ser recheado de clássicos sempre aguardados pelo público, como Homem Primata”, “Bichos Escrotos”, “Polícia”, “Flores”, “Cabeça Dinossauro”, “Sonífera Ilha”, “Epitáfio”, “Isso”, “Enquanto Houver Sol”, “Porque Eu Sei Que é Amor”, entre muitos outros.

Móbile Lunar

Formada em 2016, a banda paraense levará ao palco do 'Claro que é Rock' diversas músicas autorais. O grupo é liderado por Johann (nos vocais) e pela multi-instrumentista Rayssa Tiger (no contrabaixo). Com grande influencia do rock progressivo dos anos 1970, a Móbile Lunar pretende entregar um show potente e vibrante para o público.

Segundo Johann, muito mais do que gênero musical, o rock é uma atitude, uma ação que ele promete estar sempre presente no palco.

"Fazer música no Norte do país, no pulmão do mundo, é uma atitude 'rock'. Estamos levando para o palco do 'Claro que é Rock' a nossa expressão, que transcende qualquer rótulo de gênero musical!", declarou o vocalista

Igor Gomide, baterista do grupo, ressalta que está animado para realizar uma grande apresentação para o público do evento. "Titãs, Bonfá e Dado foram nossas influências e de também tantas outras bandas atuais. Estamos preparando um show muito lindo, com uma performance impactante, e temos certeza que deixaremos uma marca no público que estiver lá", ressaltou.

Elder Effe & Lari Xavier

Com mais de 20 anos de carreira, o paraense Elder Effe é músico, compositor e produtor de diversos projetos musicais. Com 83 composições, o cantor já integrou bandas como Espoleta Blues, Suzana Flag, Ataque Fantasma, Johny Rockstar, Laurentino e os Cascudos. O artista é considerado um dos maiores expoentes do rock autoral no Pará, e que ainda continua compondo músicas novas. O quarto álbum solo do cantor será lançado no ano de 2025.

Outra compositora de mão cheia que estará presente no palco do ‘Claro que é Rock’ é Lari Xavier, cantora e compositora de Belém que já integrou a banda La Orchestra Invisível, onde teve suas primeiras composições registradas nos EPs Primeiro (2010) e Tratado do Vazio Perfeito (2012). Posteriormente a artista passou a integrar o grupo Volta do Astronauta, que lançou um álbum com várias canções compostas e cantadas por Lari. A partir de 2015, a cantora lançou sua carreira solo, com o single 'Alecrins' e no ano seguinte, o EP com quatro composições que mostram as diversas influências da paraense, incluindo do rock sessentista, indie rock, Folk, MPB e também música eletrônica.

Sobre o evento

A segunda edição do 'Claro que é Rock' é uma realização da Claro Brasil, via Lei de Incentivo à Cultura - Semear, do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda físicos: Loja Sonho dos Pés nos Shoppings Boulevard, Castanheira, Metrópole e Castanhal; Loja Kings nos Shopping Pátio Belém e Parque Shopping; e Loja Crocs no Shopping Bosque Grão Pará. Compras online devem ser realizadas pelo site www.bilheteriadigital.com

Serviço:

Claro que é rock, com shows de Titãs e Dado Villa-Lobos & Marcelo Bonfá

Data: 29 de novembro

Local: Espaço Marine Club - Av. Bernardo Sayão Belém

Horário: 20h