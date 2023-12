Clara Buarque posa só de biquíni no Rio de Janeiro: 'Imagina o verão'

Clara Buarque está aproveitando o sol do Rio de Janeiro. A atriz compartilhou cliques de biquíni. No registro publicado em seu Instagram, a neta de Chico Buarque e Marieta Severo usa uma peça verde e fala do calorão na cidade.

“Imagina o verão”, escreveu em um clique. Já em outro, ela aparece na frente do espelho mostrando o biquíni escolhido: “Apaixonada nessa cor e nesse modelo”, disse a moça. Clara é filha de Carlinhos Brown e Helena Buarque de Holanda, filha de Marieta e Chico. A atriz ficou mais conhecida do grande público depois de viver a personagem Bia em "Travessia", sua estreia em novelas.