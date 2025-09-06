Círio 2025: saiba quem são os decoradores e as flores que vão embelezar a festa religiosa

Os preparativos para o Círio de Nazaré 2025 já começaram, e a escolha dos profissionais responsáveis pela decoração dos eventos e da berlinda foi oficialmente divulgada. Grandes nomes do design floral e da decoração, com vasta experiência, foram selecionados para embelezar os espaços sagrados e as procissões que marcam o evento religioso mais importante do estado do Pará.

Vando Nascimento: experiência e tradição no Círio

Vando Nascimento, renomado decorador e designer floral, será o responsável pela decoração do altar da Praça Santuário, da berlinda da Trasladação, do Círio e da Romaria das Crianças. Com 28 anos de carreira e uma longa história com o Círio, Vando tem uma relação de familiaridade com a festividade. Ele também será responsável pela decoração da Casa de Plácido, onde ocorre a cerimônia de abertura do Círio.

A história dele com o Círio começou em 2013, quando foi convidado pela Diretoria da Festa do Círio (DFN) para decorar a berlinda da procissão de domingo. Em 2020, durante a pandemia, Vando também protagonizou a primeira live de decoração do Círio, destacando talento e criatividade.

Paulo Morelli: tradição em cada detalhe

Outro nome que se destaca é o de Paulo Morelli, que participa das decorações do Círio desde 2002. Em 2025, ele ficará encarregado da ornamentação do altar da Basílica, onde vão ocorrer importantes momentos da festa, como a abertura oficial do Círio e a missa de apresentação do manto.

Além disso, ele será responsável pela berlinda utilizada no Traslado para Ananindeua e Marituba, pela Romaria da Acessibilidade, pela Procissão da Festa e pelo altar da Basílica durante a quinzena de celebrações.

Simone Cosme e Djan Slaviero: novos desafios e criatividade

Simone Cosme, decoradora responsável pelo Círio Fluvial, pelo palanque do Colégio Gentil, e por outras importantes cerimônias, como a Ciclo Romaria e a Romaria da Juventude, traz sua visão inovadora e experiência para o evento.

Djan Slaviero, por sua vez, ficará com a decoração das berlindas e andores nas diversas romarias, como a Romaria Rodoviária, Moto Romaria e a Romaria dos Corredores.

Flores que encantam

As flores que vão adornar o Círio 2025 virão de diferentes partes do Brasil. O Ceará e Holambra, em São Paulo, fornecerão rosas, orquídeas, lírios, crisântemos, alstroemérias, anastasias, cravos, margaridas, gérberas e pinóquios. As cores das flores foram escolhidas para combinar com o cartaz oficial deste ano, criando uma harmonia visual em toda a festividade.

Além disso, as folhagens regionais do Pará, especialmente de Benevides e Castanhal, também farão parte da decoração. O Pórtico da Escadinha, como em edições anteriores, será decorado com uma plotagem adesivada, um estilo que vem sendo adotado desde 2018.

Mais de 35 mil flores para embelezar o Círio

No total, cerca de 35 mil flores serão utilizadas nas decorações das diversas procissões e espaços da festividade. A combinação de flores e folhagens vai criar uma atmosfera única para celebrar a fé e a cultura paraense.