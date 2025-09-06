Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Círio 2025: saiba quem são os decoradores e as flores que vão embelezar a festa religiosa

Rosas, orquídeas e lírios vão marcar presença nas decorações das procissões e dos principais espaços da festividade religiosa de Belém.

Jéssica Nascimento
fonte

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré na berlinda. (Foto: Rosana Pinto - ASCOM DFN)

Os preparativos para o Círio de Nazaré 2025 já começaram, e a escolha dos profissionais responsáveis pela decoração dos eventos e da berlinda foi oficialmente divulgada. Grandes nomes do design floral e da decoração, com vasta experiência, foram selecionados para embelezar os espaços sagrados e as procissões que marcam o evento religioso mais importante do estado do Pará.

Vando Nascimento: experiência e tradição no Círio

Vando Nascimento, renomado decorador e designer floral, será o responsável pela decoração do altar da Praça Santuário, da berlinda da Trasladação, do Círio e da Romaria das Crianças. Com 28 anos de carreira e uma longa história com o Círio, Vando tem uma relação de familiaridade com a festividade. Ele também será responsável pela decoração da Casa de Plácido, onde ocorre a cerimônia de abertura do Círio.

A história dele com o Círio começou em 2013, quando foi convidado pela Diretoria da Festa do Círio (DFN) para decorar a berlinda da procissão de domingo. Em 2020, durante a pandemia, Vando também protagonizou a primeira live de decoração do Círio, destacando talento e criatividade.

Paulo Morelli: tradição em cada detalhe

Outro nome que se destaca é o de Paulo Morelli, que participa das decorações do Círio desde 2002. Em 2025, ele ficará encarregado da ornamentação do altar da Basílica, onde vão ocorrer importantes momentos da festa, como a abertura oficial do Círio e a missa de apresentação do manto

Além disso, ele será responsável pela berlinda utilizada no Traslado para Ananindeua e Marituba, pela Romaria da Acessibilidade, pela Procissão da Festa e pelo altar da Basílica durante a quinzena de celebrações.

Simone Cosme e Djan Slaviero: novos desafios e criatividade

Simone Cosme, decoradora responsável pelo Círio Fluvial, pelo palanque do Colégio Gentil, e por outras importantes cerimônias, como a Ciclo Romaria e a Romaria da Juventude, traz sua visão inovadora e experiência para o evento. 

Djan Slaviero, por sua vez, ficará com a decoração das berlindas e andores nas diversas romarias, como a Romaria Rodoviária, Moto Romaria e a Romaria dos Corredores.

Flores que encantam

As flores que vão adornar o Círio 2025 virão de diferentes partes do Brasil. O Ceará e Holambra, em São Paulo, fornecerão rosas, orquídeas, lírios, crisântemos, alstroemérias, anastasias, cravos, margaridas, gérberas e pinóquios. As cores das flores foram escolhidas para combinar com o cartaz oficial deste ano, criando uma harmonia visual em toda a festividade.

Além disso, as folhagens regionais do Pará, especialmente de Benevides e Castanhal, também farão parte da decoração. O Pórtico da Escadinha, como em edições anteriores, será decorado com uma plotagem adesivada, um estilo que vem sendo adotado desde 2018.

Mais de 35 mil flores para embelezar o Círio

No total, cerca de 35 mil flores serão utilizadas nas decorações das diversas procissões e espaços da festividade. A combinação de flores e folhagens vai criar uma atmosfera única para celebrar a fé e a cultura paraense.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré 2025
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

FAMOSOS

Fafá de Belém se apresenta em Buenos Aires em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil

Cantora paraense divide o palco com André Mehmari no Teatro Colón, a convite do Itamaraty

05.09.25 20h06

VIXI...

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio, divulga organização

Apesar da suspensão, organização confirmou que haverá edição especial na sexta-feira do Círio, em Belém

05.09.25 19h29

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

IDENTIDADE

Simone Mendes é criticada por exibir bandeira do Pará durante show no festival Sou Manaus 2025

Cantora projetou símbolo paraense ao som de tecnomelody no dia em que o Amazonas celebra separação do Grão-Pará, o que gerou reação negativa de parte do público

06.09.25 13h16

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

ARTE

Auto do Círio 2025: lançamento do tema e cartaz será no dia 14 de setembro

Evento ocorrerá às 10h, no Instituto de Ciências da Arte da UFPA, com participação do Coletivo Cidade Tambor

06.09.25 10h12

não foi!

Taylor Swift frustra brasileiros e não aparece no jogo do noivo Travis Kelce em SP

Fontes ligadas à organização do evento haviam confirmado a presença da diva pop no jogo, mas as expectativas foram frustradas

06.09.25 8h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda