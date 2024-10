Círio 2024: Rose Maiorana e Tarso Sarraf inauguram mostra 'Cores da Fé' no CCBEU

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré toma conta de Belém, capital do Pará, durante todo o mês de outubro, e a arte também faz parte dessa celebração. A Galeria de Arte do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), localizada na travessa Padre Eutíquio, 1309, inaugurou na última sexta-feira (4) a exposição “Cores da Fé”, que ficará aberta ao público até 4 de novembro. A mostra reúne obras da artista plástica Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal, e do fotógrafo Tarso Sarraf, coordenador de audiovisual do grupo. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.

Na exposição, o público poderá apreciar 60 obras que retratam a maior celebração católica do Pará: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Os trabalhos são resultado de uma parceria entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf, que unem suas técnicas por meio da colab — intervenção artística de Rose em fotografias capturadas por Tarso. As peças destacam momentos marcantes da festividade, como as particularidades da Berlinda, as procissões, os romeiros e, especialmente, o carinho do ex-arcebispo emérito de Belém, dom Vicente Zico. Além disso, a mostra inclui 19 esculturas da imagem da Rainha da Amazônia, criadas por Rose.

Público confere 60 trabalhos surpreendentes sobre o Círio de Nazaré (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Os trabalhos resultantes da parceria entre Rose Maiorana e Tarso Sarraf têm emocionado os visitantes da exposição. A artista plástica Andréa Noronha, gestora do grupo Mulheres Artistas da Amazônia, foi uma das pessoas impactadas pelas obras. “É emocionante. Não tem como o paraense não se emocionar com uma mostra tão completa, do início ao fim, porque nos transporta ao Círio, a todos os seus acontecimentos e fases, os momentos de culminância, como a saída da Imagem Peregrina da Igreja da Sé, no começo da procissão. Eu estou me arrepiando ao falar sobre isso, parece que eu estou no Círio de Nazaré. Tarso e Rose estão de parabéns, por transmitirem toda a fé e devoção do povo paraense”, declarou.

Rose Maiorana e Tarso Sarraf: parceria que gera trabalhos sensíveis sobre a festa maior dos paraenses (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Aline Folha, artista plástica, destacou a interação que os dois artistas conseguem fazer nas obras, em duas linguagens distintas, a fotografia e a pintura. “Eu gostei muito de observar a fotografia e a intervenção que a Rose faz”, pontuou. Ela acredita que quem for conferir a exposição vai gostar dos trabalhos, pela temática do Círio e pela técnica adotada.

No clima do Círio

“O CCBEU recebe essa exposição em um momento muito especial, que é o transcurso do Círio, e o tema tem tudo a ver com a gente, porque o Círio mexe com a cidade, e a Rose teve uma sacada legal, porque ela conseguiu por meio das fotos fazer uma releitura muito própria dela e isso dá a dimensão que ela tem em relação a esse momento que a gente vive, de véspera de Círio”, afirmou o presidente da Assembleia Geral do CCBEU, Lincoln Gama.

Como contou Rose Maiorana, a partir da troca de conhecimentos sobre a arte da fotografia e da pintura, Rose e Tarso produziram uma primeira mostra, a “Amazônia Líquida”, com a técnica colab, e agora, surge a “Cores da Fé”. “Eu tenho uma relação com o Círio desde garota, e papai (Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal) sempre falava que o Círio é o Natal dos paraenses. Somos muito devotos do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. É muito emocionante, cada foto que eu pintava vinha um pensamento sobre um promesseiro e as razões de ele estar ali, por exemplo. Tudo vai fluindo, até chegar nas cores”, destacou Rose.

Rose Maiorana: relação profunda com o Círio desde a infância (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Ela revelou que ficou muito emocionada ao observar os trabalhos na abertura da exposição. Rose Maiorana apresenta esculturas (imagens da Santa), pintadas por ela, nesse espaço cultural. “O Círio é cor, é vida”, acrescentou.

Tarso Sarraf disse que o Círio de Nazaré reúne imagens e emoções variadas, “e com essa leitura de intervenção fica bem interessante”. Ele faz a cobertura jornalística do Círio há mais de 30 anos: "Cada ano é um Círio. Cada foto da mostra, tem uma história. São vários anos do evento abordados nas fotos”, pontuou. Sobre a parceria com o trabalho de Rose Maiorana, Tarso disse que a intervenção feita por ela, transforma a imagem em uma obra de arte com um novo formato.

“Cores da Fé” foi montada para destacar momentos emblemáticos da fé presentes no Círio, ou seja, imagens captando a grandiosidade da Grande Romaria e o Círio Fluvial. “A mostra busca revelar a essência da fé que move essa celebração”, ressaltou a curadora da exposição, Ana Laura Figueiró. A exposição "Cores da Fé" tem apoio cultural do Grupo Liberal, da Porte Engenharia, da Cerveja Caribeña e do CCBEU.