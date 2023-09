Círio 2023: cantora paraense Alba Mariah terá barco especial na Romaria Fluvial

A cantora paraense Alba Mariah terá um barco próprio para homenagear Nossa Senhora no Círio de Nazaré deste ano, em Belém. Com o projeto denominado “Maria de Nazaré - Rainha de Todas as Águas”, ela convida o público para prestigiarem canções populares e marianas e promete um momento de muita emoção e fé pelos rios da capital paraense.

Segundo a cantora, “esse projeto surge a partir da ideia de criar novas possibilidades de produção. Surge a partir de uma promessa que eu tinha de fazer um dia a Romaria Fluvial”, iniciou. Alba destacou ainda que sempre cantou em outros barcos todos os anos. “Mas esse ano eu quis fazer isso por minha conta, dar esse passo maior de criar um evento. Então é um sonho sendo realizado no momento em que deveria acontecer”, concluiu.

A cantora destacou ainda que o público pode esperar do evento uma grande entrega de fé. “A minha entrega que já faço quando eu canto. Sou umbandista e tenho uma fé enorme em Nossa Senhora de Nazaré tanto no viés católico como no dia de minha religião”, destacou. E afirmou ainda que acredita muito no Sagrado feminino. “Esse evento busca louvar a força das águas, a força da mulher”, detalhou.

Ela adiantou que terão músicas marianas, “músicas lindas, barco decorado, se juntando aos outros barcos e que iluminam esse momento de uma forma incrível. Quero que as pessoas possam sair de lá, felizes, renovadas, essa troca de energia boa”, afirmou. Para Alba, fazer parte desse momento é emocionante.

“É um momento de renovação. É como se eu estivesse dentro de um tubo de luz e me recarregasse para tudo o que vem depois dali, que nossa força aumenta. Algo mágico acontece no Pará nesse período”, celebrou a cantora. Destacando ainda, que o evento é um passo a mais em sua carreira. “Eu conto com as pessoas para que juntas possamos fazer um lindo ato de amor para Nossa Senhora. A ideia é amar, ser e estar na Amazônia”, concluiu a artista.