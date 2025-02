Circuito Porto Folia: pré-Carnaval tem É o Tchan e Tony Salles no Porto Futuro, em Belém

Como diz a música clássica “País Tropical” de Jorge Ben Jor, “em fevereiro, tem Carnaval”. E terá, sim, Carnaval neste final de semana em Belém, com blocos agitando os foliões no estacionamento do Porto Futuro, na Doca de Souza Franco, no centro da capital do Pará, como parte do Circuito Porto Folia. Neste sábado (8), a animação será comandada pelo Bloquinho do Tchan em sua quarta edição e contará com a presença para lá de especial de Beto Jamaica e Compadre Washington, dois expoentes da banda É o Tchan. Além do suingue da banda, o público vai contar com apresentações de outros artistas, sempre na mesma pegada do alto astral.

Os portões do pré-Carnaval do Circuito Porto Folia serão abertos à 16h, para a programação do Bloquinho do Tchan. Por volta das 17h, começará a folia, com o Projeto Mizerô (Mizerê e Pirô juntos no mesmo palco). Em seguida, no mesmo astral, às 20h, a agitação será com o grupo Nosso Tom.

Às 23h, a banda É o Tchan vai subir ao palco para mostrar por que é uma atração sempre em qualquer cidade do Brasil, com suas músicas contagiantes e que agradam a todos os públicos, ou seja, de crianças a senhores e senhoras, não necessariamente nessa ordem. No intervalo das bandas e abrindo a casa, a performance será do DJ Assayag.

No clima

Beto Jamaica não esconde a alegria de poder estar junto com o público em Belém mais uma vez, fortalecendo cada vez mais a presença da banda É o Tchan no mercado do Norte do Brasil. “Para nós, é uma honra perceber esse fortalecimento no mercado do Norte. O Pará é um estado muito forte culturalmente e nos sentimos felizes cada vez que chegamos e somos recebidos de braços abertos, com sorriso, com alegria! E aí só podemos levar ainda mais alegria para povo, para agradecer pelo carinho! ”, enfatiza.

É o Tchan se mantém no cenário musical, com um legado à música brasileira, desde a década de 1990. Sobre essa façanha, Compadre Washington destaca: “O Tchan tem uma história muito bonita, que acompanha décadas da trajetória musical do Brasil. Ao longo desse tempo vimos muitos ritmos e artistas chegarem, crescerem e acontecerem. E sempre nos mantivemos ali, porque fazemos com muito amor, com verdade e com a certeza de que entregamos o nosso melhor a cada show! O legado já é algo bonito de ver, mas a gente espera ainda perpetuar a nossa música por muitos e muitos anos! ”.

Se solta!

O Carnaval prosseguirá no Circuito Porto Folia neste domingo (9). O agito será com o Bloco Timbal, tendo como atração o cantor Tony Salles. Tony é conhecido dos foliões no Brasil todo por seu trabalho nos grupos Cafuné, É o Tchan, Raghatoni e Parangolé.

Tony Salles vai agitar os foliões com sucessos da carreira, neste domingo (9), em Belém (Foto: Instagram @tonysallescantor)

O show de Tony Salles será um passeio sonoro nos sucessos da carreira desse artista. Assim, os foliões vão poder conferir hits como “Fissura”, “Aposta”, “Remador”, ”Pra Quebrar” e “Open Bar” entre tantas outras. Portanto, para quem quer se soltar no Carnval 2025, o Porto Folia é o lugar. O Circuito Porto Folia é coordenado por Bloco Kalango, Amazon Produções e Show Bis.

“Sou suspeito de falar do povo paraense. Pra mim um dos melhores públicos pra show no Brasil. Amo cantar no Pará, e tenho uma conexão muito grande com meu povo paraense. Nossa troca é surreal. Tô muito ansioso pra tá no palco entregando o meu melhor mais uma vez pra essa galera, principalmente no bloco Timbal que eu tenho um amor indescritível. Muitos anos de história com esse bloco”, destaca Tony.

Confira a programação do Porto Folia:

Serviço:

Circuito Porto Folia

Local: Porto Futuro (Doca de Souza Franco)

No sábado (8):

Bloquinho do Tchan

Abertura dos portões: 16h

Atrações a partir das 17h:

Projeto Mizerô (Mizerê e Pirô juntos no mesmo palco),

Nosso Tom e É o Tchan

No domingo (9):

Atração: Bloco Timbal, com

o cantor Tony Salles

Ingressos:

Ponto Físico:

Loja Central dos blocos no shopping Boulevard no 1º Piso

Online: www.ingressosa.com