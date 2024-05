Circo Nós Tantos circula pelo Pará e Amapá com espetáculos, oficinas e números circenses

A Companhia Circo Nós Tantos está circulando desde o mês de abril e segue até o mês de junho percorrendo a Região Metropolitana de Belém (RMB) e várias localidades de Macapá com os projetos Circolando e Intercâmbio Cultural “Circo Nós Tantos 14 anos”. Nesta sexta-feira (03), na Escola São José- Ilha Grande, às 9h horas, vai ter a apresentação do espetáculo “Vira Peixe”. A trupe ainda vai passar por Benevides, Ilha das Onças e a cidade de Macapá. A ideia é descentralizar o acesso à cultura através do teatro de rua e principalmente do circo.

O integrante da trupe “Circo de Nós Tantos”, Yure Lee, explica como “Virar Peixe!” têm influência de ser amazônida. “Ele foi pensado no sentido de aproveitar um pouco de elementos da nossa Cultura, como os sons da natureza, do nosso cotidiano. A gente brinca com o nome de objetos e de animais da nossa cultura, por exemplo”, explica Yure. O espetáculo começa com dois palhaços chegando no porto de barquinho, de rabeta, ao som do “popô-popô”.

No projeto Intercâmbio Cultural dois espetáculos serão apresentados. “Virar Peixe” e “Circo e carimbó 3.0”. O objetivo do edital de intercâmbio de fluxo contínuo 2023 do MINC é permitir a troca de saberes e experiências entre artistas e produtores das diversas regiões do país. Como Macapá é um estado vizinho, na região norte amazônica, o grupo “Circo Nós Tantos” recebeu o convite de participar da programação do II Encanto Amapaense de Circo, que vai acontecer entre os dias 13 e 18 de maio em Macapá.

Atualmente, a trupe “Nós Tantos” conta com 8 integrantes, na equipe técnica tem Yan Almeida, Libras e Cenografia; Klewerson Lima, fotografia e audiovisual. No espetáculo Circulando “Virar Peixe” em cena temos Yure Lee, Gabi Alcântara e o mágico Dalton Campos. Já em “Circo e Carimbó 3.0” contamos com a presença de Rodrigo Ethnos, Diego Vattos Lapercussa, Luany Guilherme e também de Yure Lee e Gabi Alcântara.

Além dos espetáculos que serão apresentados, o grupo também ofertará oficinas sobre técnicas circenses, sobre ritmos como o carimbó e também bate-papo sobre a prática do circo na Amazônia.“Todas as nossas atividades foram pensadas para serem executadas em áreas com população mais carente. Elas têm o objetivo de trabalhar a questão da reciclagem, porque nós ensinamos a construir alguns brinquedos circenses utilizando sacos plásticos, papel, papelão“, explica Gabi,

Por volta dos anos de 2007-2008 ,Yure Lee e o irmão, Ykaro, faziam malabarismo nas ruas de Belém para se manterem na faculdade. Em 2010 fundaram a Companhia de Circo Nós Tantos com Cled Cardoso (in Memoriam). Desde então, muitas aulas com inúmeros artistas de rua e artistas de circo, curso de formação em circo social oferecido pelo Circo Laheto e Cirque du Soleil. Realizaram circulação de espetáculos e oficinas por bairros periféricos e comunidades em vulnerabilidade socioeconômica. Participaram de diversos festivais e montaram vários espetáculos com o Circo Nós Tantos: como "Um tantinho de nós tantos"; "Remontagem - Um tantinho de nós tantos: de volta para minha trupe"; "O espetáculo de um homem só"; "Circo e Carimbó"; "Reisado Aéreo"; "Redescobrindo a graça"; "Circolando"; "Circolando Virar Peixe"). O grupo já participou de vários eventos importantes como: Festival Pixirum da Secult-PA; Festival de Teatro Infantil de Marabá; XX Convenção Brasileira de Malabarismo e Circo (CE); Festival InSollus Tucujus (AP); Festival de Circo de Taquaruçu em Palmas-TO; E receberam diversos prêmios como: Agente Jovem do Ministério da Cultura; Prêmio Funarte Petrobras Carequinha de Estímulo ao Circo; Seiva Pauta Aberta da FCP-Secult-PA; Pauta Livre da FCP-Secult-PA; Prêmio de Teatro da Lei Aldir Blanc; Prêmio Preamar da FCP-Secult-PA; Prêmio de Arte e Cultura da FCP-Secult-PA; Prêmio Aldir Blanc Juventude Ativa; Prêmio Aldir Blanc Mostra Sesc-PA; Prêmio de Circo Paulo Gustavo – Pará 2023; Funarte Retomada 2023;

Agenda Circolando - Virar peixe

☆Escola São José- Ilha Grande:

* Espetáculo: 03/05 -9h

☆29/05 - Ilha das onças

* Oficina as 8h

* Espetáculo as 10h

☆Terra Cabana/MST - Benevides:

* Oficina: 01/06

* Espetáculo: 02/06

Circo nós tantos 14 anos - apoio do edital de intercambio 2023 do Minc.

Segunda Feira -

Manhã e tarde, entrevistas. A noite apresentação do “Circo e Carimbó” e rodas de conversa sobre produção com grupos locais.

TERÇA FEIRA 14 de maio

Intercâmbio cultural

Local sede da companhia Tucuju

(Zona norte de Macapá)

Abertura de processo do espetáculo “O Marabaixo de Romeu e Julieta”



II ENCANTO AMAPAENSE DE CIRCO

QUARTA - 15 de maio

Escola pública municipal

Sessões manhã e tarde.

Atrações locais e Circo Nós Tantos

(Sugestão Jhou: Circo e Carimbó)