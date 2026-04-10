Circo Nós Tantos abre programação gratuita no CCBA neste domingo (12)

Uma programação cultural gratuita e aberta ao público será realizada neste domingo, 12 de abril de 2026, das 10h às 12h, no Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), em Belém. A iniciativa, promovida pela Shell Brasil em comemoração aos seus 113 anos no país, contará com o espetáculo circense “Virar Peixe” do grupo Circo Nós Tantos, além de oficinas e atividades educativas.

A celebração da Shell Brasil marca seus 113 anos de atuação no país, oficialmente comemorados em 13 de abril de 2026. A agenda também integra o circuito da 60ª edição do Circular Campina Cidade Velha, reforçando o caráter cultural e comunitário do evento.

Espetáculo "Virar Peixe" aborda cultura amazônica

O espetáculo “Virar Peixe” propõe uma experiência lúdica inspirada no universo amazônico. A montagem do grupo Circo Nós Tantos reúne referências da cultura popular, como os barcos “po-po-pó”, a Matinta Pereira e o Boto. O show combina humor, acrobacias, malabarismo, mágica e números aéreos, proporcionando uma vivência sensorial e artística para públicos de todas as idades.

Oficinas e ateliê incentivam criatividade e sustentabilidade

Na sequência do espetáculo, o público poderá participar de uma oficina de circo. A atividade oferece vagas para até 20 participantes, proporcionando experimentações com tecidos aéreos, trapézio, lira, pernas de pau, monociclo e malabares. O objetivo é incentivar o contato direto com as linguagens circenses.

A programação inclui ainda o Ateliê Gambiarras Educativas, com atividades abertas e dinâmicas. Arte-educadores conduzirão propostas como colagem em papelão, criação de marcadores de páginas e experimentação com tag’s. As ações visam estimular a criatividade e a sustentabilidade entre os participantes.

A coordenadora educativa do Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA), Raquel Freitas, destaca o caráter formativo das ações. "As atividades exploram práticas criativas que propõem resoluções sustentáveis, desafiando o cotidiano do ‘pronto e acabado’, incentivando o pensamento crítico, a imaginação e a consciência ambiental, especialmente entre crianças e jovens", afirma.

Shell reforça compromisso com a sociedade e acesso à cultura

Para Alexandra Siqueira, gerente de Comunicação de Marca da Shell Brasil, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a sociedade. "Celebrar 113 anos da Shell no Brasil é reconhecer nossa trajetória e fortalecer o apoio a iniciativas que promovem conhecimento, inclusão e acesso à cultura e à ciência em diferentes regiões do país", explica.

Glauco Paiva, gerente executivo de Comunicação e Marca da companhia, complementa que a ação também busca ampliar o acesso à cultura. "Ao transformar essa data em um dia de portas abertas, reforçamos a importância da cultura como espaço de encontro, conhecimento e inclusão para diferentes públicos", ressalta.

Serviço

Evento: Programação especial do final de semana no CCBA com aniversário da Shell

Programação especial do final de semana no CCBA com aniversário da Shell Data: 12 de abril de 2026

12 de abril de 2026 Horário: 10h às 12h

10h às 12h Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias – Rua Senador Manoel Barata, 400 - Comércio, Belém (PA)

Centro Cultural Bienal das Amazônias – Rua Senador Manoel Barata, 400 - Comércio, Belém (PA) Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação: Livre

Livre Site: www.bienalamazonias.org.br

www.bienalamazonias.org.br Instagram: @ccba.belem