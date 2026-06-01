CineSesc Ver-o-Peso exibe doc sobre Milton Nascimento

Considerado como uma das vozes mais bonitas do mundo, um artista simbólico da luta pela democracia e um dos nomes principais do Clube da Esquina, movimento cultural surgido em Minas Gerais, o cantor e compositor mineiro Milton Nascimento é uma referência na música mundial. E, por isso, conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse artista é sempre uma boa ideia, uma iniciativa e tanto. Assim, o público de Belém vai poder conferir imagens e informações preciosas sobre Milton no documentário "Milton Bituca Nascimento", a ser exibido no CineSesc Ver-o-Peso, no centro histórico de Belém nesta quarta-feira (3), às 19h, com ingressos gratuitos.

Trata-se de uma produção nacional que homenageia um dos grandes nomes da música e da cultura brasileira. Os ingressos estão disponíveis para os trabalhadores do comércio de bens, turismo e serviços, seus dependentes e o público em geral. A agenda completa está no site sesc-pa.com.br.

O documentário de Milton Nascimento, consagrado como um dos grandes ícones da Música Popular Brasileira (MPB), faz parte da turnê de despedida do cantor, mostrando seus últimos shows, momentos nos bastidores e todo o legado que o artista deixa para as próximas gerações. A sessão será aberta ao público de todas as idades com acessibilidade disponível por meio de legendas.

CineSesc

O CineSesc é um projeto desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) que promove a exibição de filmes nacionais e internacionais de forma independente, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema e proporcionar uma experiência multissensorial e imersiva com temas de grande relevância social e cultural. O Sesc no Pará faz parte dessa ação, levando para esse espaço conhecimento, debates e mostras temáticas em salas de exibição em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém.



Serviço:

Doc "Milton Bituca Nascimento'

Na tela do Cine Sesc Ver-o-Peso

Data: 03/06/2026

Horário: 19h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina

Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)

(91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

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