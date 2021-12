'West Side Story' e 'Belfast' têm mais indicações ao Critics Choice Awards

A versão musical de "Amor Sublime Amor (West Side Story)", de Steven Spielberg, e "Belfast", de Kenneth Branagh, receberam 11 indicações cada aos prêmios de cinema dos Critics’ Choice Awards (CCA), considerado uma prévia ao Oscar. Os indicados foram anunciados nesta segunda-feira, 13. O prêmio é realizado pelo Critics Choice Association, organização formada por mais de 500 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá.

A premiação da CCA ganha destaque entre a a crise do Globo de Ouro, que também divulgou a lista de indicados nesta segunda-feira, 13. A cerimônia de premiação da CCA será na mesma data da premiação concorrente, em 9 de janeiro.

Outros filmes com maior número de indicações são "Duna" (Dune), de Denis Villeneuve (10), "Ataque dos Cães", de Jane Campion (10), "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson (8), e "O Beco do Pesadelo" (Nightmare Alley), de Guillermo del Toro (8). Todos esses concorrem a Melhor Filme.

Confira os indicados:

Melhor filme:

- "Belfast",

- "No Ritmo do Coração” (CODA),

- "Duna",

- “King Richard: Criando Campeãs”,

- "Licorice Pizza",

- "Não Olhem Para Cima",

- "O Beco do Pesadelo",

- "Ataque dos Cães",

- "tick, tick…Boom!",

- "Amor Sublime Amor"

Melhor Ator:

- Nicolas Cage ("Pig - A Viagem de Rob"),

- Benedict Cumberbatch ("Ataque dos Cães"),

- "Peter Dinklage" ("Cyrano"),

- Andrew Garfield ("tick, tick…Boom!"),

- Will Smith ("King Richard"),

- Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

Melhor Atriz:

- Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye"),

- Olivia Colman ("A Filha Perdida"),

- Lady Gaga ("Casa Gucci"),

- Alana Haim ("Licorice Pizza"),

- Nicole Kidman ("Being the Ricardos"),

- Kristen Stewart ("Spencer").

Ator Coadjuvante:

- Jamie Dornan ("Belfast"),

- Ciarán Hinds ("Belfast"),

- Troy Kotsur ("No Ritmo do Coração"),

- Jared Leto ("Casa Gucci"),

- J.K. Simmons ("Being the Ricardos")

- Kodi Smit-McPhee ("Ataque dos Cães").

Atriz Coajuvante:

- Caitríona Balfe ("Belfast"),

- Ariana DeBose ("Amor Sublime Amor"),

- Ann Dowd ("Mass"),

- Kirsten Dunst ("Ataque dos Cães"),

- Aunjanue Ellis ("King Richard"),

- Rita Moreno ("Amor Sublime Amor").

Jovem Atriz/Ator:

- Jude Hill ("Belfast"),

- Cooper Hoffman ("Licorice Pizza"),

- Emilia Jones ("No Ritmo do Coração"),

- Woody Norman ("C’mon C’mon"),

- Saniyya Sidney ("King Richard"),

- Rachel Zegler ("Amor Sublime Amor").

Elenco:

- "Belfast",

- "Vingança e Castigo",

- "Licorice Pizza",

- "Não Olhem Para Cima",

- "Ataque dos Cães",

- "Amor Sublime Amor".

Diretor:

- Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"),

- Kenneth Branagh ("Belfast"),

- Jane Campion ("Ataque dos Cães"),

- Guillermo del Toro ("O Beco do Pesadelo"),

- Steven Spielberg ("Amor Sublime Amor"),

- Denis Villeneuve ("Duna").

Roteiro Original:

- "Licorice Pizza",

- "King Richard",

- "Belfast",

- "Não Olhem Para Cima",

- "Being the Ricardos".

Roteiro Adaptado:

- "Ataque dos Cães",

- "A Filha Perdida",

- "No Ritmo do Coração",

- "Amor Sublime Amor";

- "Duna".

Comédia:

- "As Férias Loucas de Barb e Star",

- "Não Olhem Para Cima",

- "Free Guy: Herói Improvável",

- “Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun”,

- "Licorice Pizza".

Animação:

- "Encanto",

- "Flee",

- "Luca",

- "A Família Mitchells e A Revolta das Máquinas",

- "Raya e o Último Dragão".

Filme Estrangeiro:

- "Um Herói",

- "Drive My Car",

- "Flee",

- "A Mão de Deus",

- "The Worst Person in the World".

Fotografia:

- "The Tragedy of Macbeth",

- "Duna",

- "Amor Sublime Amor",

- "O Beco do Pesadelo",

- "Ataque dos Cães",

- "Belfast".

Design de Produção:

- "Belfast",

- "O Beco do Pesadelo",

- “Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun”,

- "Amor Sublime Amor"

- "Duna".

Edição:

- "Amor Sublime Amor",

- "Belfast",

- "Licorice Pizza",

- "Ataque dos Cães",

- "Duna".

Figurino:

- "Cruella",

- "O Beco do Pesadelo",

- "Amor Sublime Amor",

- "Duna",

- "Casa Gucci".

Caracterização:

- "Cruella",

- "Duna",

- "Os Olhos de Tammy Faye",

- "Casa Gucci",

- "O Beco do Pesadelo".

Trilha Sonora:

- "Não Olhem Para Cima",

- "Ataque dos Cães",

- "Spencer",

- "Beco do Pesadelo"

- "Duna".

Canção:

- Be Alive ("King Richard"),

- Dos Oruguitas ("Encanto"),

- Guns Go Bang ("Vingança e Castigo"),

- Just Look Up ("Não Olhem Para Cima"),

- No Time to Die ("007: Sem Tempo Para Morrer").

Efeitos Visuais:

- "Dune",

- "Matrix Resurrections",

- "Beco do Pesadelo",

- "007: Sem Tempo Para Morrer",

- "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"