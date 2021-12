Webdocumentário 'A maré tá pras juventudes? As multivozes da exclusão nas Amazônias' é exibido

Uma programação gratuita e que discute sobre a exclusão digital será exibida no Projeto Janela, do Cine Líbero Luxardo, em única sessão, nesta segunda-feira ( 20), às 19h. O Webdocumentário “A Maré tá para as Juventudes? As Multivozes da Exclusão nas Amazônias”, além de exclusão também trata sobre a emergência climática na Amazônia a partir da visão de jovens lideranças do território.

O webdocumentário traz um alerta sobre as consequências da exclusão digital e emergência climática para a sociedade e faz um chamado para a necessidade de criar novas realidades para a Amazônia protagonizadas pela juventude. A produção audiovisual conta com entrevistas com três jovens lideranças de diferentes partes do território amazônico.

Confira o trailer:

Juntos, eles contaram suas histórias e perspectivas sobre os seus territórios e as demarcações que realizam a partir da luta, conforme ressalta Tel Guajajara, “Mais do que nunca o debate da exclusão digital na Amazônia é um espaço muito importante para que a gente possa explanar sobre as dificuldades e as possibilidades da gente criar um mundo novo a partir da comunicação e do acesso à informação”, disse.

Para Tel, o debate proposto no webdocumentário traz críticas sobre qual é o papel da sociedade na construção de alternativas para os povos originários e periféricos da Amazônia se sinta incluído e ao mesmo tempo salvaguardando as suas culturas e ancestralidades.

“Não é porque eu possuo um celular que eu sou menos indígena por conta dessa prática que é tão importante hoje pra gente narrar sobre as nossas próprias vidas, sobre o nosso território e sobre os nossos próprios corpos também”, complementa.

Os jovens entrevistados são Elaine Teles, Bacharel em Serviço Social e coordenadora geral de uma rede comunitária de internet na área de Boa Vista, no município de Acará, Tel Guajajara, Indígena do Povo Guajajara/ Tenetehara, estudante de Direito e Diretor da União Nacional dos Estudantes (UNE); e Samilly Valadares, filha do Quilombo Oxalá de Jacundá - Território Quilombola de Jambuaçu no município de Moju, nordeste paraense, também é Psicóloga, Educadora social e ativista. Além da performance da Sarita Themonia, pela atriz Gabriela Luz, que permeia e conduz a narrativa das entrevistas.

O webdocumentário “A Maré tá para as Juventudes? As Multivozes da Exclusão nas Amazônias” é uma iniciativa da Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável (Cojovem) com patrocínio da Lei Aldir Blanc por meio do edital Juventude Ativa do Movimento República de Emaús e Secretaria de Cultura do estado do Pará (Secult/PA) e Governo Federal.

A Cojovem é uma organização da sociedade civil formada por Embaixadores da Juventude da UNODC/ONU que acredita na cooperação multissetorial como a chave para a promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 na região amazônica.