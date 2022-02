'Velhos Baionaras II' é lançado hoje com entrada gratuita

Hoje, 21, será lançado o documentário “Velhos Baionaras II”, em duas sessões. Com entrada franca, a produção vai ser exibida no Cine Líbero Luxardo, às 19h e 20h30.

Gravado em Baião, município paraense da região do Baixo Tocantins, o documentários faz parte de um projeto de mais de uma década, que busca “mapear” os elementos que compõem a complexa trama da identidade amazônica no município.

A obra apresenta aos expectadores uma experiência simbólica, afetiva, visual e linguística, em um conjunto de histórias de resistências no local. O produtor executivo Stefano Paixão, em 2011, começou a contar as histórias da sua cidade, por meio de um espetáculo de rua, denominado “Contadores Aluados e sua Carroça de Estrelas”, a partir disso surgiram dois documentários.

Esse espetáculo gerou uma premiação em Belo Horizonte (MG), logo em seguida, Paixão já estava com o projeto do filme documentário ‘Velhos Baionaras, Tesouros Vivos’, que foi submetido ao antigo Instituto de Artes do Pará (IAP).

“Obtivemos a bolsa para a produção do documentário e, com uma maravilhosa equipe montada, partimos em mais uma incursão, agora para transformar o espetáculo em filme. Neste turbilhão, o trabalho recebe a Menção do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e então vieram as Mostras de Cinema Paraense na cidade de Baião”, explicou Dario Jaime, diretor do projeto.

“Agora entregamos para a comunidade o “Velhos Baionaras II”, um filme sobre memória, afetos e resistência de uma cultura que quer ficar viva. Queremos que esse filme ajude a descortinar e trazer à tona a necessidade de cultivarmos nossa verdadeira identidade”, acrescentou o diretor.

Nesse projeto se encontra um povo com pessoas simples, sem poder político e econômico. Eles são importantes para a construção da identidade popular e afetiva da cidade, que é mostrada no documentário. Além disso, é construído a partir desses personagens um imaginário local moldando crenças, saberes, técnicas e a vida cultural.

“Velhos Baionaras II” está interligado com o “Velhos Baionaras, Tesouros Vivos” e não segue uma estética dos conceitos e das escolas cinematográficas. De forma mais simples, a produção vai para o lado mais afetuoso.

“São histórias lindas, memórias de pessoas que vivenciaram coisas absurdas para o nosso senso comum”, afirmou o diretor em entrevista recente.

Agende-se

Exibição de Velhos Baionaras II

Data: hoje, 21

Hora: 19h e 20h30

Local: Cine Líbero Luxar- do - Av. Gentil Bitencourt, 650 - Nazaré