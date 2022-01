Usuários do Tik Tok podem usar a voz do 'Ghostface', do filme 'Pânico'

A voz do ator Roger L. Jackson, ou melhor, do personagem icônico 'Ghostface', do filme ‘Pânico’ virou filtro no aplicativo TikTok. O alterador é parte do conteúdo promocional do quinto filme da saga, que está em cartaz.

Para acessar o filtro, o usuário do TikTok deve usar a opção texto-fala (ou text-to-speech). A novidade já foi utilizada por dois veteranos de ‘Pânico’, o ator David Arquette, que está no novo filme, e a atriz Drew Barrymore, que trabalhou no primeiro longa da franquia.

Acesse: https://www.tiktok.com/tag/vozdomalvadao

“Você gosta de #ScaryStories? Nós também. Para celebrar o lançamento do trailer da mais nova parcela de ‘Pânico’, estamos lançando uma opção Text-to-Speech com a voz iconicamente assustadora do assassino mascarado Ghostface. Pegue o telefone e experimente esse novo recurso para adicionar um pouco de tempero aos seus contos assustadores”, sugere o TikTok.

O filme ‘Pânico 5’ tem direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e produção de Chad Villella. O roteiro foi escrito por James Vanderbilt e Guy Busick. Michel Aller é o editor e Brian Tyler compôs a trilha sonora. O produtor executivo é Kevin Williamson.

Para habilitar a ferramenta de voz de Ghostface, siga o passo a passo:

Depois de filmar o vídeo, pressione o botão vermelho no canto inferior direito da tela para prosseguir;

Toque no ícone “Aa (Texto)” no menu inferior;

Escreva o texto onde desejar. Você poderá movê-lo depois;

Clique no texto e acesse a opção “Texto Falado”;

Escolha a voz “Scream” e aplique no texto falado;