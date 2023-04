Trilogia de 'O Poderoso Chefão' será exibida no hall do Centur

O premiado clássico do cinema mundial “O Poderoso Chefão”, que completou 50 anos em 2022, terá a trilogia exibida gratuitamente na programação do Cine Líbero Luxardo, na Praça do Povo da Fundação Cultural do Pará (hall do Centur), na semana que vem. Os filmes serão exibidos em ordem cronológica nas próximas segunda, terça e quarta-feiras, dias 10, 11 e 12, sempre às 19h.

Estrelado por Marlon Brando no papel do mafioso Don Vito Corleone, “O Poderoso Chefão” narra a história da família Corleone no centro da máfia ítalo-americana. O filme consagrou o diretor Francis Ford Coppola. Foi inspirado no livro “The Godfather”, de Mario Puzo, de 1969, que também assina o roteiro do longa. Além dos crimes comandados por Don Vito, a trilogia retrata as relações familiares e a passagem de poder de pai para filho.

Lançado em 1972, o primeiro filme da trilogia ganhou 11 Oscars, incluindo o de Melhor Ator para Brando, no ano seguinte. As atuações de Al Pacino (Michael Corleone) e de Diane Keaton (Kay Adams) também tiveram notoriedade.

“A gente queria muito ter exibido ‘O Poderoso Chefão’ na época dos 50 anos, mas conseguimos articular agora”, conta o coordenador do Cine Líbero Luxardo, João Cirilo Neto. A sala de cinema entrou em reforma há dois meses e, por isso, a programação continua sendo exibida no hall do Centur, sem a cobrança de ingresso.

“Já exibimos antes (O Poderoso Chefão), no Cine Líbero Luxardo. Será mais uma oportunidade para as pessoas que ainda não assistiram na tele grande terem esse acesso”, observa Cirilo. “A prestigiada trilogia permanece atual no que se refere à violência e ao poder paralelo”, acrescenta.

As exibições gratuitas fora da sala de cinema iniciaram no último dia 17, de forma aberta ao público. A capacidade de atendimento divulgada é de 200 lugares, mas Cirilo garante a capacidade de atender uma plateia de até 500 lugares.

Plano Sequência e virtual

Enquanto a sala está em reforma, o Cine Lìbero Luxardo iniciou o projeto Plano Sequência com a mostra de filmes temáticos. No próximo dia 18, será iniciada a exibição de obras de Charles Chaplin. Além da exibição gratuita, a plateia ainda pode assistir comendo pipoca ou outros alimentos durante a exibição, o que é vedado na sala de cinema do Centur.

Ainda, o cinema divide a programação com a exibição de filmes de interesse de cine clubes. Sem contar com o cinema virtual disponível na plataforma cineliberovirtual.com.br , que disponibiliza um novo filme por semana.

Agende-se:

Exibição dos filmes da trilogia de “O Poderoso Chefão”

Segunda-feira, 10, 19h- Parte 1

Terça-feira, 11, 19h- Parte 2

Quarta-feira, 12, 19h- Parte 3

Local: Hall do Centur (Av. Gentil Bittencourt, 650, bairro de Nazaré)

Classificação 16 anos

Cópia legendada

Gratuito