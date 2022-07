Morre James Caan, ator de 'O Poderoso Chefão', aos 82 anos

O ator indicado ao Oscar, James Caan, conhecido pelo papel de Sonny Corleone em "O Poderoso Chefão", morreu nesta quarta-feira (6), aos 82 anos . A informação foi confirmada pelo perfil oficial do ator no Twitter.

"É com grande tristeza que informamos o falecimento de Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece a manifestação de amor e sinceras condolências, e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil", destacou o post, que encerrou da forma como o ator terminava todas as suas publicações na rede: "End of tweet".

Quem foi James Caan?

Nascido em 26 de março de 1940, em Nova York, James Caan estudou economia e jogou futebol americano na universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Na faculdade, descobre a paixão pela atuação e decide mudar a área de estudo.

No início dos anos 1960, participa de peças off-Broadway e faz sua estreia na TV com uma participação na série "Naked City", em 1961, ainda creditado como Jimmy Caan. A estreia no cinema vem dois anos depois com "Irma la Douce" (1963), filme dirigido por Billy Wilder e estrelado por Jack Lemmon e Shirley MacLaine.