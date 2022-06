Ator Rubens Caribé morre aos 56 anos

Um domingo triste para a televisão brasileira. Pois morreu aos 56 anos, em São Paulo, o ator Rubens Caribé. A informação foi divulgada na rede social da diretora Mika Lins. "Faleceu faz apenas algumas horas, em São Paulo, o ator e amigo Rubens Caribé. Um dia muito triste para o teatro. Muito!", escreveu. Segundo o colunista Fefito, do UOL, o ator enfrentava um câncer de boca há alguns anos e passava por um tratamento contra a doença.

Casado com o produtor musical Ricardo Severo, o ator compartilhava diversos momentos românticos com o marido desde 2018. Nas redes sociais, o ator tinha o hábito de divulgar fotos de Apolo e Safira, seus gatos de estimação, e demonstrar o carinho pela mãe, Solange Caribé, que completou 82 anos de idade em março.

Ator, cantor e bailarino, Rubens se especializou em canto aos 15 anos, com Caio Ferraz e, posteriormente, entre 1983 e 1990, com Déa Mancuso, Nancy Miranda e Hellyane Karan. O artista, nascido em São Paulo, estreou em teatro no musical Hair, uma adaptação de Consuelo de Castro para o século 21 do célebre musical da Era de Aquarius, para o qual teve de aprender a dançar com Marilena Ansaldi, Clarisse Abujamra e Val Folly.