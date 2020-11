Três filmes para celebrar os 50 anos de Ethan Hawke

Ethan Hawke nasceu em 6 de novembro de 1970, no Texas. Completa 50 anos nesta sexta. Coincidência, ou não, o HBO Mundi apresenta dois de seus filmes mais apreciados - Antes do Amanhecer, às 15h, Antes do Pôr do Sol, às 16h45. Os dois são dirigidos por Richard Linklater, em 1995 e 2004. Hawke contracena com Julie Delpy.

Jesse e Céline. O norte-americano que viaja pela Europa e conhece a garota no trem. É deliciosa a forma como dialogam e estabelecem que vão passar a noite caminhando em Viena - no primeiro. No segundo, passaram-se nove anos e eles se reencontram em Paris.

Descobrem que a ligação é intensa. Mais nove anos e, em 2013, surgiu Antes da Meia-Noite. Jesse e Céline casaram-se, tem filhas gêmeas. Viajam de férias à Grécia. O filho de um casamento anterior dele os acompanha. Cenas de um casamento. Brigas, reconciliações.

Hawke concorreu duas vezes ao Oscar de ator coadjuvante, por Dia de Treinamento, de Antoine Fuqua, e Boyhood, de Linklater. Concorreu mais duas ao Oscar de roteiro adaptado, por Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. O tempo é sempre o grande personagem nos filmes de Richard Linklater. Sua parceria com Hawke amadureceu o ator, o escritor. Tem sido proveitoso seguir a carreira de Ethan Hawke no cinema.