Sessão especial de 'Ainda Estou Aqui' é cancelada devido a incêndios nos Estados Unidos

Uma sessão especial do filme "Ainda Estou Aqui", programada para acontecer em Los Angeles, na última terça-feira (7), foi cancelada devido aos incêndios florestais que afetam a cidade. A decisão da Sony Pictures Classics de suspender a exibição visou proteger os participantes, incluindo votantes do Oscar 2025, que estavam convidados para o evento.

O evento também contaria com a presença da protagonista e vencedora do Globo de Ouro Melhor de Atriz em Filme de Drama, Fernanda Torres, e do diretor Walter Salles. O renomado cineasta Guillermo del Toro seria o mediador da sessão, que representava uma estratégia da Sony para impulsionar a campanha do filme para o Oscar 2025, especialmente após o reconhecimento de Torres no Globo de Ouro. A votação para os indicados ao prêmio começa nesta quarta-feira (8).

Além da exibição de "Ainda Estou Aqui", outras sessões, como a do filme "Emilia Pérez", também foram canceladas em decorrência dos incêndios. A situação em Los Angeles é crítica, com os ventos fortes contribuindo para a propagação das chamas e forçando evacuações em áreas afetadas.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)