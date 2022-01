Saiba qual filme vai passar no Supercine de hoje, sábado (22/01)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (22/01), às 00h20, o filme "Ricki And The Flash – De Volta Pra Casa", uma comédia\drama dirigida por Jonathan Demme e estrelada por Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer e Sebastian Stan. Confira a sinopse.

Sinopse

Com mais de 50 anos de idade, Ricki é uma cantora de rock que sempre se apresenta com a banda The Flash em um pequeno bar. A situação financeira é precária, e ela não vê os filhos adultos há décadas. Um dia, o ex-marido Pete liga para Ricki, avisando que a filha Julie foi abandonada pelo marido e pedindo ajuda para tirá-la de um estado depressivo. Reticente, a mãe retorna ao lar e descobre que tanto Julie quanto seus dois irmãos têm muito ressentimento por causa do abandono quando eram crianças. Essa é a oportunidade para Ricki fazer as pazes e tentar ser mais presente na vida deles. Veja o trailer:

Curiosidades

A guitarra que Greg (personagem de Rick Springfield) penhora é realmente do ator.

