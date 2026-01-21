Que horas sai a lista do Oscar 2026? 'O Agente Secreto' é apontado como possível indicado

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood irá revelar nesta quinta-feira, 22, os indicados ao Oscar 2026. Após a vitória de Ainda Estou Aqui em 2025, o Brasil concorre com O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, na categoria de Melhor Filme Internacional e também está cotado para as categorias de Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Roteiro Original.

Embora o filme do diretor pernambucano tenha maior visibilidade, há outros nomes brasileiros apontados pela crítica especializada como possíveis indicados: o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa; o diretor de fotografia Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria Melhor Fotografia; e o montador Affonso Gonçalves, o mesmo de Ainda Estou Aqui, pelo filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, em Melhor Montagem.

O anúncio da lista, segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, será a partir das 10h30 (horário de Brasília), nas redes sociais TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A atriz Danielle Brooks e Lewis Pullman farão a leitura dos nomes indicados. Após a divulgação dos nomes, os membros da Academia irão votar entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março. Os resultados serão revelados na cerimônia de premiação no dia 15 de março, em Los Angeles.

Os críticos de cinema, em diversas publicações internacionais, apontam que a maior chance do Brasil neste ano é na categoria Melhor Filme Internacional, para O Agente Secreto. A trajetória da produção nas premiações mais importantes do mundo corrobora para a aposta, já que até o dia 12 de janeiro o filme já havia ganhado 56 troféus em 36 prêmios, incluindo Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026; e quatro prêmios no Festival de Cannes (Melhor Direção, Melhor Ator, Prêmio FIPRESCI, e Prêmio "Art et Essai").

Ainda que em menor grau de probabilidade para o Oscar 2026, O Agente Secreto é apontado também como uma possível surpresa para as categorias de Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco.