Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Que horas sai a lista do Oscar 2026? 'O Agente Secreto' é apontado como possível indicado

A cerimônia de entrega do prêmio será no dia 15 de março, mas a lista de indicados será divulgada nesta quinta-feira, 22 de janeiro

O Liberal
fonte

Os críticos de cinema, em diversas publicações internacionais, apontam que a maior chance do Brasil neste ano é na categoria Melhor Filme Internacional, para O Agente Secreto (Divulgação)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood irá revelar nesta quinta-feira, 22, os indicados ao Oscar 2026. Após a vitória de Ainda Estou Aqui em 2025, o Brasil concorre com O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, na categoria de Melhor Filme Internacional e também está cotado para as categorias de Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Roteiro Original.

Embora o filme do diretor pernambucano tenha maior visibilidade, há outros nomes brasileiros apontados pela crítica especializada como possíveis indicados: o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa; o diretor de fotografia Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria Melhor Fotografia; e o montador Affonso Gonçalves, o mesmo de Ainda Estou Aqui, pelo filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, em Melhor Montagem.

O anúncio da lista, segundo a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, será a partir das 10h30 (horário de Brasília), nas redes sociais TikTok, YouTube, Instagram e Facebook. A atriz Danielle Brooks Lewis Pullman farão a leitura dos nomes indicados. Após a divulgação dos nomes, os membros da Academia irão votar entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março. Os resultados serão revelados na cerimônia de premiação no dia 15 de março, em Los Angeles.

Os críticos de cinema, em diversas publicações internacionais, apontam que a maior chance do Brasil neste ano é na categoria Melhor Filme Internacional, para O Agente Secreto. A trajetória da produção nas premiações mais importantes do mundo corrobora para a aposta, já que até o dia 12 de janeiro o filme já havia ganhado 56 troféus em 36 prêmios, incluindo Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026; e quatro prêmios no Festival de Cannes (Melhor Direção, Melhor Ator, Prêmio FIPRESCI, e Prêmio "Art et Essai").

Ainda que em menor grau de probabilidade para o Oscar 2026, O Agente Secreto é apontado também como uma possível surpresa para as categorias de Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OSCAR 2026

Quando sai os indicados ao Oscar 2026?

O Agente Secreto

Wagner Moura
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Hadballa critica Ana Paula Renault após paredão do BBB 26: 'arrogante e prepotente'

Ex-BBB criticou postura da sister no primeiro paredão da edição

21.01.26 22h56

REBELDES

VÍDEO: Anahí e Alfonso Herrera reaparecem juntos e fãs criam teorias sobre novo projeto

Vídeo publicado pelos atores surpreendeu fãs e coincidiu com anúncio da novela na Netflix

21.01.26 22h30

BIG BROTHER BRASIL

Vinheta do BBB 26 é exibida pela primeira vez e detalhe chama a atenção da web; entenda

O detalhe veio logo após o caso de importunação sexual cometido pelo ex-participante Pedro no programa

21.01.26 10h31

FIM DOS TEMPOS?

Andressa Urach anuncia gravação de conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach

Subcelebridade chocou a web com a nova parceria e causou polêmica com internautas sobre

02.01.26 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda