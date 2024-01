Prefeitura de Belém anuncia obras no Cinema Olympia e retorno do espaço

O cinema mais antigo do país, o Olympia, vai passar por uma série de obras, previstas para esse ano, com entrega estimada para 2025. A reforma é fruto da parceria entre a Prefeitura de Belém, via Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), e o Instituto Pedra, responsável por contratar e supervisionar empresas especializadas para a execução de obras de restauro.

O valor total do projeto, captado por meio da Lei Rouanet, é de R$ 11.146.218,35. Na quantia estão inclusas todas as obras programadas, programa educativo e ações de comunicação. Desse valor, foi alcançado R$ 8.000.000,00 com o Instituto Cultural Vale e o restante, cerca de R$ 3,1 milhões, com apoio do BNDES.

De acordo com a Prefeitura, a estimativa é de que a entrega do espaço seja feita em até 12 meses, já com a tradicional sala de cinema em funcionamento após a revitalização. Na última terça-feira (23), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras no local, considerado o cinema mais antigo da América do Sul.

"Em breve teremos o Olympia completamente restaurado e com adaptações para função de museu, além de programação de visitação. Cinema Olympia bem cuidado é orgulho para Belém e um grande presente para a população. Viva o cinema brasileiro!", comemorou o prefeito.

Cinéfilos comemoram

A novidade animou e deu esperanças aos paraenses, fãs da sétima arte, e antigos frequentadores do espaço, que fez parte de várias experiências na vida de cada um deles. Para Malone Cunha, Coordenador do Cineclube Paraense, a sala de cinema é de extrema importância e faz parte da história cultural da capital, percorrendo várias fases, desde o cinema mudo, ao sonorizado, ou do preto em branco ao colorido.

"Na época do lançamento do Titanic foi uma experiência muito interessante, porque ver as pessoas lotando, não só o cinema, o que já é fantástico, mas um cinema de rua, é muito especial. Então, assim, a minha relação com a Olympia sempre foi uma relação muito próxima como a de todo cinéfilo, que se valeu do Olympia para poder ter acesso a grandes obras do cinema que chegaram no decorrer do século XX e início do século XXI", relembra.

O servidor público e seus amigos fundaram o grupo em 2018, com o intuito discutir sobre cinema e os filmes que estreavam na época (Foto/Divulgação/Malone Cunha)

Malone também é frequentador do Cine Líbero Luxardo, que funciona na avenida Gentil Bitencout, e acredita que o retorno do cinema Olympia só traz benefícios, sendo uma nova opção aos cinéfilos. Com o espaço fechado, o público em geral tinha apenas o Líbero para assistir aos lançamentos, mas, como a sala comporta apenas 100 lugares, poucas pessoas conseguiam comprar os ingressos.

"Os cinemas de rua são importantes inclusive para compor a imagem da cidade e marca uma era. Mas mais do que esse valor simbólico, os cinemas de rua, eles têm como maior importância a acessibilidade, eles são mais democráticos. E o cinema Olympia sempre fez muito bem esse papel, seja pela localização, seja por ser primário. Foi o primeiro cinema aqui da nossa cidade e durante muitos anos o mais antigo do Brasil em funcionamento", diz.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)