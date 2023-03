Oscar 2023: veja onde assistir ‘Triângulo da Tristeza’, filme indicado

O filme “Triângulo da Tristeza” foi uma das produções audiovisuais selecionada pela bancada do Oscar 2023 para concorrer à estatueta, premiação essa que elege anualmente o melhor produto do ano anterior, e em 2023 realiza sua 95ª edição. Com roteiro e produção de Ruben Östlund, o longa sueco recebeu indicação para as categorias “Melhor Filme”, “Melhor Direção” e “Melhor Roteiro”.

Sinopse

O filme se passa em um cruzeiro de luxo que leva diversas pessoas ricas, como modelos, influencers, magnatas do mundo bélico etc, que estão de férias e partem para passeios em lugares paradisíacos. Porém, esse lazer acaba sendo interrompido quando piratas invadem o navio, que acaba naufragando e matando várias pessoas.

Aqueles que sobreviveram, então, nadam até uma ilha próxima e veem os papéis de luxo e funcionários se invertendo: uma faxineira do navio é a única pessoa que sabe sobreviver no local inóspito. Diante disso, se inicia uma nova "ditadura" social. O objetivo do filme é trazer a reflexão sobre a sociedade dividida por classes.

A cerimônia do Oscar 2023 ocorrerá no dia 12 de março, às 21h no horário de Brasília. Quem ainda não viu o filme ainda tem tempo para assistir um dos filmes indicados. Veja onde assistir “Triângulo da Tristeza”.

Onde assistir “Triângulo da Tristeza”?

Para quem quiser assistir o filme antes da premiação do Oscar, ele foi lançado oficialmente no dia 16 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

Além disso, o longa está disponível no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.

Trailer de “Triângulo da Tristeza”

Morte da protagonista

Em agosto de 2022, pouco tempo da estreia do filme vencedor do Festival de Cannes, a atriz Charlbi Dean, protagonista do longa, morreu aos 32 anos vítima de uma sepse - doença causada por uma reação exagerada do corpo a algum tipo de infecção causada por vírus, bactéria ou fungo. No caso da atriz, uma bactéria.

Protagonista de "Triângulo da Tristeza", a atriz Charlbi Dean morreu de sepse poucos meses após o lançamento do filme - (Divulgação)

Informações sobre o filme

Título: Triângulo da Tristeza

Título original: Triangle of Sadness

Gênero: Drama, Comédia

Classificação Indicativa: 16 anos

Duração: 2h29min

Lançamento: 2022

Ano de produção: 2021

País de origem: Suécia

Direção: Ruben Östlund

Roteiro: Ruben Östlund

Elenco: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Zlatko Burić, Jean-Christophe Folly, Iris Berben, Dolly De Leon, Sunnyi Melles, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Arvin Kananian, Carolina Gynning e Ralph Schicha

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)