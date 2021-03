Nick Jonas e Priyanka Chopra apresentam indicados ao Oscar 2021 na segunda-feira, 15

O casal de estrelas Nick Jonas e Priyanka Chopra foi o escolhido para apresentar a tão aguardada lista de indicados ao Oscar 2021, em transmissão on-line na próxima segunda-feira, 15. O anúncio foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela premiação mais importante do cinema mundial.

A transmissão com os nomes dos finalistas será feira pelo site oficial da Academia, além do YouTube e outras redes sociais a partir das 9h15 (horário de Brasília).

Jonas e Chopra também anunciaram a novidade nas redes sociais, em um vídeo bem humorado publicado no perfil da atriz. "Ei, Academia, há alguma chance de anunciar as indicações ao Oscar sozinha? Brincadeira, te amo Nick Jonas!”, brincou Priyanka na legenda.

Para a edição de 2021, a premiação mais famosa do cinema adaptou uma série de regras por conta da pandemia de coronavírus, que levou ao fechamento de salas exibidoras ao redor de todo o mundo. Desta forma, as regras foram flexibilizadas para produções do streaming, que já chegaram a ser polêmica na premiação. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 25 de abril, quando serão conhecidos os vencedores das 23 categorias do prêmio.