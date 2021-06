'Matrix 4': Christina Ricci entra para o elenco da sequência da franquia

Christina Ricci, atriz que tem no currículo filmes como "Família Adamms 1 e 2", "Gasparzinho", "Amaldiçoados" e "A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça" e "Speed Racer", entre outros, foi escalada para a quarta sequência de "Matrix 4". Os detalhes do papel dela ainda não foram revelados. A estreia está marcada para 22 de dezembro na HBO Max e nos cinemas.

O novo filme terá o retorno de Keanu Reeves (Neo), Carrie-Ann Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson) e Lambert Wilson (The Merovingian), além dos novos personagens interpretados por Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Jessica Henwick e Priyanka Chopra.

"Matrix" foi lançado em 1999 e conquistou o público com efeitos visuais avançados para a época. O primeiro filme da saga conquistou quatro Oscars e arrecadou US$ 463 milhões no mundo.

As sequências "Matrix: Reloaded" e "Matrix: Revolutions" foram lançadas nos cinemas em 2003. Ao todo, a trilogia arrecadou US$ 1,6 bilhão.