Mari Bridi fica presa em aeroporto por conta de tiroteio

A atriz e influenciadora Mari Bridi contou os momentos de tensão que passou ao ficar presa num aeroporto no Rio de Janeiro por algumas horas.

"Beijo para quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu devido ao vento, aí pousou em outro aeroporto. Então, quer ir para casa e não dá. Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora e eu não vou correr o risco de passar com as crianças", desabafou nos stories do seu perfil no Instagram.

Mari voltava de uma viagem com os dois filhos, Aurora, 8, e Valentim, 4, herdeiros dela com o ator Rafael Cardoso, 37.

A Polícia Militar informou no Twitter que equipes do Bope, o Batalhão de Operações Especiais, realizaram uma operação no Morro do Banco, que fica no Itanhangá, local onde Mari mora, e prenderam alguns criminosos. Armas e drogas foram apreendidas.