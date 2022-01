Linn desabafa após jogo da discórdia: 'Tem um peso pra mim ser tão leve'

O primeiro jogo da discórdia do "Big Brother Brasil 22", na noite da segunda-feira, 24, surpreendeu Linn da Quebrada, que não foi colocada em nenhum pódio pelos brothers. Ao final da transmissão ao vivo, a cantora ficou pensativa na área externa da casa antes de ir conversar com os demais participantes do reality.

Quando Jessilane foi consolar Lina, a sister comparou a situação com a da campeã do BBB 21: "Já pensou se você é a nova Juliette?".

"O meu medo nisso era porque, antes de vir para cá, quando surgiu a possibilidade de eu vir em uma fofoca, as conversas eram: 'vai entrar a nova geração militante', 'lá vem a nova Karol', 'a nova Lumena'. Por isso também que eu estou nesse lugar de coração aberto, para ser leve para mim, para ser eu", disse Linn.

Pronome feminino

O torpedo enviado anteriormente por Laís para Linn com o uso do pronome masculino voltou a ser comentado na casa. A médica se desculpou e Linn disse que entendeu, mas afirmou que se incomoda de ser resumida a um único assunto.

"Sou travesti, mas também sou preta, cantora, filha, tenho uma cachorra, tenho uma parceira e também estou no 'Big Brother'. Também quero construir essas relações", declarou Linn. "Eu tenho curiosidade das pessoas, não quero saber como é ser negra só. Posso perguntar isso também, tem isso das dúvidas. Todo mundo fala assim: você é muito leve da maneira como traz, mas tem um peso para mim ser tão leve assim. Parece que o peso fica comigo porque eu quero aliviar vocês".