Líbero Luxardo exibe três longas nacionais a partir desta quinta

As sessões regulares do Cine Líbero Luxardo vão exibir, a partir desta quinta-feira (9), três longas nacionais: "Cabeça de Nêgo", "Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente" e "Deserto Particular".

O longa-metragem "Cabeça de Nêgo" mostra Saulo, um estudante que foi expulso da escola após reagir a um insulto em sala de aula. Ao se recusar a sair das dependências do colégio, e expressar seu descontentamento com a direção da escola, Saulo expõe o abandono e a solidão sofridos por ele e outros estudantes, iniciando um verdadeiro movimento estudantil.

Já "Bob Cuspe" é uma animação que apresenta o cartunista Angeli sofrendo uma crise de ansiedade. Ele pensa em matar Bob Cuspe, o famoso personagem punk e agressivo, criado na década de 1980.

O longa traz uma mistura gêneros, como documentário, comédia e road-movie, e conta a história do protagonista, um velho punk, tentando escapar de um deserto pós-apocalíptico, que na verdade, é um purgatório na mente de seu criador, o cartunista Angeli, que passa por uma crise criativa. O filme conta com as interpretações de voz de Milhem Cortaz, Paulo Miklos, André Abujamra, Grace Gianoukas e Laerte.

Evidenciando o humor e a estética típica da obra de Angeli, o longa alterna momentos de animação com depoimentos animados do próprio cartunista, combinando assim uma história de ficção de Bob Cuspe com o documental sobre o processo de criação do cartunista, que revisita o seu passado.

O terceiro longa a estrear é uma produção do Brasil em parceria com Portugal. O longa é protagonizado por Antonio Saboia (“Bacurau”), como Daniel, um policial afastado do trabalho depois de cometer um erro. Ele mora em Curitiba, com um pai doente, de quem cuida com devoção. Taciturno, Daniel fala pouco, e sorri menos ainda. Seu único motivo de alegria é a misteriosa Sara, uma moça que mora no sertão da Bahia, e com quem se corresponde por aplicativo de celular. O desaparecimento súbito de Sara faz com que Daniel resolva cruzar o país em busca de seu amor.

“Deserto Particular é um filme de encontros. Desde 2016, com o golpe que tirou do poder uma presidenta democraticamente eleita, minha geração, formada depois da Ditadura Militar, enfrenta o momento mais dramático de sua existência. O país afundou numa espiral de ódio que culminou com a eleição de um fascista como presidente. Depois da eleição de Jair Bolsonaro, todas as minorias, mulheres, indígenas, a comunidade LGBTQIA+, negros, entre outros, passaram a ser sistematicamente perseguidas, e o país se dividiu entre o sul conservador e o norte e nordeste progressista. Essa época de ódio me motivou quando decidi sobre o que seria meu próximo filme. Faria uma obra sobre encontros. Nesse momento de ódio, resolvi fazer um filme sobre o amor”, explica o cineasta.

O cine Líbero Luxardo mantém os protocolos de segurança contra a covid-19: apresentação de comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e de acesso à sala de exibição, uso obrigatório de máscara, distanciamento social e lotação limitada a 75% da capacidade. A venda de ingressos ocorre sempre uma hora antes de cada sessão, no valor de R$ 12,00, com direito à meia-entrada. O pagamento é aceito somente em dinheiro.

Agende-se:

Sessões Regulares do Cine Líbero Luxardo

Bob Cuspe - Nós não gostamos de gente

Data: 9 a 15/12 (exceto dia 13)

Horário: 16h30

Classificação: 16 anos

Cabeça de Nêgo

Data: 9 a 15/12 (exceto dia 13)

Horário: 18h10

Classificação: 14 anos

Deserto Particular

Data: 9 a 15/12 (exceto dia 13)

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

Local: Cine Líbero Luxardo, Centur - Avenida Gentil Bittencourt, 650, bairro Nazaré