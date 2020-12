Jim Carrey enfrentou quase nove horas de maquiagem para virar o Grinch; veja o processo

Jim Carrey é conhecido por ser um ator com vários personagens excêntricos e engraçados, como o Máskara, Ace Ventura e Loyd, amigo de Débi. Uma das características mais marcantes do artista são suas caretas: Jim ficou popular por conseguir mudar suas expressões faciais facilmente, arrancando risos com as "carrancas" cômicas.

No Natal, o personagem do ator canadense que fica mais em evidência sem dúvida é o Grinch, do filme de 2000, dirigido por Ron Howard. Além do trabalho físico de Carrey, com suas caretas, foi preciso um incrível trabalho de maquiagem para dar vida ao personagem ranzinza. Jim precisou passar por quase nove horas de maquiagem para virar o Grinch. Veja:

O processo foi ficando mais rápido com o decorrer das filmagens, mas ainda era muito desconfortável para o ator e trabalhoso para a produção.

Carrey contou que a exoeriência foi como "ser enterrado vivo", e que ele precisou de treinamento de tortura da CIA, a agência americana de espionagem, para suportar o procedimento. Contudo, o resultado final foi ótimo, e o filme, vinte anos depois, segue encantando as pessoas no Natal.