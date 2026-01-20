Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Filme 'Nosso Segredo', estreia de Grace Passô na direção, é selecionado para o Festival de Berlim

Produção brasileira participa da mostra Perspectives, dedicada a novos realizadores, na 76ª Berlinale

O Liberal
fonte

O filme integra a competição Perspectives e terá sua estreia mundial no evento, que acontece de 12 a 22 de fevereiro (Divulgação)

A atriz e dramaturga Grace Passô fará sua estreia na direção e roteiro de um longa-metragem com “Nosso Segredo”, selecionado para a 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). O filme integra a competição Perspectives e terá sua estreia mundial no evento, que acontece de 12 a 22 de fevereiro.

A produção, que reforça a presença brasileira em um dos principais festivais de cinema do mundo, é assinada pelo cineasta Ricardo Alves Jr., em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e a Globo Filmes. No Brasil, a distribuição será realizada pela Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine Petrobras.

Reconhecimento e Significado da Seleção

Para Grace Passô, a seleção de sua obra para a Berlinale representa um momento significativo tanto em sua trajetória quanto para o cinema brasileiro. “Tô feliz de estar num grande festival como a Berlinale. Este é um filme muito especial pra mim, e quem conhece o que venho criando há anos, sabe”, afirmou a diretora e roteirista.

Ela destacou a presença histórica da produção cinematográfica de Belo Horizonte no festival. “Nós, brasileiras, estamos empolgadas com as repercussões de grandes cineastas brasileiros lá fora. Como pareceu dizer Kleber no discurso do Globo de Ouro, é um momento de empolgar as criações cinematográficas no Brasil”, complementou Passô.

Luto e Convívio: A Inspiração do Filme

A diretora explica que a história do filme a acompanha há muitos anos e dialoga com temas recorrentes em sua obra. “A história que o filme conta me ajuda a refletir sobre o que está por trás do que não é dito nas convivências afetivas, na dimensão do luto e das ausências”, explica.

Ela revela que o roteiro é uma reescritura de “Amores Surdos”, sua primeira peça de teatro, e que a história é uma “espécie de fonte”, assim como as famílias.

A Trama de 'Nosso Segredo'

“Nosso Segredo” narra a história de uma família que tenta reconstruir sua rotina após uma grande perda. Enquanto cada integrante lida com o luto de maneira distinta, o filho caçula guarda um segredo que pode levá-los a enfrentar o momento e, juntos, descobrir um novo caminho.

O filme foi rodado em Belo Horizonte e conta com um elenco formado por Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert e Juan Queiroz. Há também participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira.

A Casa Como Metáfora

Além das relações familiares, a casa onde se passa a narrativa assume papel central na construção do filme. “Sempre imaginei a câmera perdendo-se pelos cômodos da casa, como se aquela família procurasse alguma resposta para a dimensão do amor e da dor da perda. Essa casa é a metáfora daquilo que está prestes a vazar dos personagens da família deste filme”, detalha a cineasta.

Ficha Técnica e Equipe

Com 103 minutos de duração, “Nosso Segredo” é uma coprodução entre Brasil e Portugal, filmada em cores e no formato 2.39:1.

A direção e o roteiro são de Grace Passô. A produção é de Ricardo Alves Jr., da Entre Filmes, com coprodução de Rachel Daisy Ellis, da Desvia Filmes, e Julia Alves. A produção executiva é de Julia Alves, e a gerência de produção, de Luna Gomides.

A equipe técnica inclui:

  • Fotografia: Wilssa Esser
  • Direção de arte: Lucas Osório
  • Edição: Gabriel Martins e Eva Randolph
  • Som: Gustavo Fioravante
  • Trilha sonora original: Amaro Freitas
  • Design de som e mixagem: Tiago Bello

Grace Passô: Carreira Premiada

Grace Passô é reconhecida como uma das principais referências do teatro brasileiro contemporâneo. Como atriz, foi premiada duas vezes como melhor atriz no Festival do Rio e também recebeu, por duas vezes, o Candango no Festival de Brasília. Em 2018, foi eleita melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Turim, na Itália.

Na direção audiovisual, ela realizou o curta-metragem “República” durante a pandemia, trabalho que lhe rendeu prêmios da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) no Festival de Brasília, no Kinoforum e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nas categorias de melhor curta-metragem e melhor roteiro.

Ela também codirigiu o média-metragem “Vaga Carne” com Ricardo Alves Jr., uma adaptação de sua peça teatral que integrou a Berlinale 2019 na mostra Forum Expanded. “Nosso Segredo” marca sua estreia em longas-metragens.

Como dramaturga, Grace Passô acumulou prêmios importantes, como o da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), Leda Maria Martins e Shell do Rio e de São Paulo. Ela se destacou por ser a primeira dramaturga negra brasileira a receber o Prêmio Shell.

Parte de sua obra está publicada pelas editoras Cobogó e Javali. Com uma trajetória marcada por trabalhos autorais, Passô dirigiu diversas montagens teatrais e, mais recentemente, assinou a direção da ópera “Porgy and Bess”, em produção do Theatro Municipal de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Nosso Segredo

Grace Passô

Festival Internacional de Cinema de Berlim
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

eita!

Xanddy Harmonia é internado às pressas e tem show cancelado

O músico passará por observação médica nos próximos dias

19.01.26 23h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda