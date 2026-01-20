Filme 'Nosso Segredo', estreia de Grace Passô na direção, é selecionado para o Festival de Berlim

A atriz e dramaturga Grace Passô fará sua estreia na direção e roteiro de um longa-metragem com “Nosso Segredo”, selecionado para a 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). O filme integra a competição Perspectives e terá sua estreia mundial no evento, que acontece de 12 a 22 de fevereiro.

A produção, que reforça a presença brasileira em um dos principais festivais de cinema do mundo, é assinada pelo cineasta Ricardo Alves Jr., em coprodução com Rachel Daisy Ellis, Julia Alves e a Globo Filmes. No Brasil, a distribuição será realizada pela Vitrine Filmes, por meio do projeto Sessão Vitrine Petrobras.

Reconhecimento e Significado da Seleção

Para Grace Passô, a seleção de sua obra para a Berlinale representa um momento significativo tanto em sua trajetória quanto para o cinema brasileiro. “Tô feliz de estar num grande festival como a Berlinale. Este é um filme muito especial pra mim, e quem conhece o que venho criando há anos, sabe”, afirmou a diretora e roteirista.

Ela destacou a presença histórica da produção cinematográfica de Belo Horizonte no festival. “Nós, brasileiras, estamos empolgadas com as repercussões de grandes cineastas brasileiros lá fora. Como pareceu dizer Kleber no discurso do Globo de Ouro, é um momento de empolgar as criações cinematográficas no Brasil”, complementou Passô.

Luto e Convívio: A Inspiração do Filme

A diretora explica que a história do filme a acompanha há muitos anos e dialoga com temas recorrentes em sua obra. “A história que o filme conta me ajuda a refletir sobre o que está por trás do que não é dito nas convivências afetivas, na dimensão do luto e das ausências”, explica.

Ela revela que o roteiro é uma reescritura de “Amores Surdos”, sua primeira peça de teatro, e que a história é uma “espécie de fonte”, assim como as famílias.

A Trama de 'Nosso Segredo'

“Nosso Segredo” narra a história de uma família que tenta reconstruir sua rotina após uma grande perda. Enquanto cada integrante lida com o luto de maneira distinta, o filho caçula guarda um segredo que pode levá-los a enfrentar o momento e, juntos, descobrir um novo caminho.

O filme foi rodado em Belo Horizonte e conta com um elenco formado por Robert Frank, Ju Colombo, Efraim Santos, Jéssica Gaspar, Flip, Marisa Revert e Juan Queiroz. Há também participações especiais de Mateus Aleluia, Tássia Reis, Gláucia Vandeveld e Nanego Lira.

A Casa Como Metáfora

Além das relações familiares, a casa onde se passa a narrativa assume papel central na construção do filme. “Sempre imaginei a câmera perdendo-se pelos cômodos da casa, como se aquela família procurasse alguma resposta para a dimensão do amor e da dor da perda. Essa casa é a metáfora daquilo que está prestes a vazar dos personagens da família deste filme”, detalha a cineasta.

Ficha Técnica e Equipe

Com 103 minutos de duração, “Nosso Segredo” é uma coprodução entre Brasil e Portugal, filmada em cores e no formato 2.39:1.

A direção e o roteiro são de Grace Passô. A produção é de Ricardo Alves Jr., da Entre Filmes, com coprodução de Rachel Daisy Ellis, da Desvia Filmes, e Julia Alves. A produção executiva é de Julia Alves, e a gerência de produção, de Luna Gomides.

A equipe técnica inclui:

Fotografia: Wilssa Esser

Direção de arte: Lucas Osório

Edição: Gabriel Martins e Eva Randolph

Som: Gustavo Fioravante

Trilha sonora original: Amaro Freitas

Design de som e mixagem: Tiago Bello

Grace Passô: Carreira Premiada

Grace Passô é reconhecida como uma das principais referências do teatro brasileiro contemporâneo. Como atriz, foi premiada duas vezes como melhor atriz no Festival do Rio e também recebeu, por duas vezes, o Candango no Festival de Brasília. Em 2018, foi eleita melhor atriz no Festival Internacional de Cinema de Turim, na Itália.

Na direção audiovisual, ela realizou o curta-metragem “República” durante a pandemia, trabalho que lhe rendeu prêmios da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) no Festival de Brasília, no Kinoforum e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nas categorias de melhor curta-metragem e melhor roteiro.

Ela também codirigiu o média-metragem “Vaga Carne” com Ricardo Alves Jr., uma adaptação de sua peça teatral que integrou a Berlinale 2019 na mostra Forum Expanded. “Nosso Segredo” marca sua estreia em longas-metragens.

Como dramaturga, Grace Passô acumulou prêmios importantes, como o da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), Leda Maria Martins e Shell do Rio e de São Paulo. Ela se destacou por ser a primeira dramaturga negra brasileira a receber o Prêmio Shell.

Parte de sua obra está publicada pelas editoras Cobogó e Javali. Com uma trajetória marcada por trabalhos autorais, Passô dirigiu diversas montagens teatrais e, mais recentemente, assinou a direção da ópera “Porgy and Bess”, em produção do Theatro Municipal de São Paulo.