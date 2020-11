'Esqueceram de Mim 2': relembre a participação de Donal Trump no filme

Quem lembra do filme 'Esqueceram de mim 2', famoso longa interpretado pelo ator Macaulay Culkin, em 1990. Mas o curioso não é relembrar as aventuras de Keven, que na época era um menino levado que aprontava todas, mas sim de uma das cenas interpretadas por ele que também teve a participação do tual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Muito antes de chegar à Casa Branca e quando ainda era apenas empresário, Donald Trump fez uma breve aparição no filme natalino. "Uma "honra", segundo ele.