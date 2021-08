'Esquadrão Suicida 2' tem recorde de bilheteria nos EUA

"Esquadrão Suicida 2", da DC, filme da franquia roteirizada e dirigida por James Gunn ('Guardiões da Galáxia"), teve a melhor pré-estreia de uma produção com alta classificação de idade desde o início da pandemia da Covid-19. O longa metragem arrecadou US$ 4,1 milhões (mais de R$ 21 milhões) só com as sessões norte-americanas de pré-estreia, segundo noticiou Deadline.

"Esquadrão Suicida 2" estreou na quinta-feira, 5, nos cinemas brasileiros.

O elenco do filme traz os personagens já conhecidos: Margot Robbie (Arlequina), Jai Courtney (Capitão Bumerangue), Viola Davis (Amanda Waller) e Joel Kinnaman (Rick Flag).

Além dos estreantes Idris Elba, Taika Waititi, Flula Borg, Daniela Melchior, John Cena, Michael Rooker, Storm Reid, Pete Davidson, David Dastmalchian, Jennifer Holland, Nathan Fillion, Sean Gunn, Mayling Ng e a brasileira Alice Braga.