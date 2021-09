Duas continuações ganham trailer: 'Matrix 4' e 'A Família Addams 2'; Confira

Duas novidades para os amantes de cinema. A Warner Bros revelou o primeiro trailer do aguardado Matrix Resurrections, quarto longa da saga de ficção científica que traz Keanu Reeves novamente no papel de Neo. Na terça, a MGM já tinha soltado o novo trailer da animação 'A Família Addams 2'.

O trailer de Matrix Ressurrections foi precedido de um site oficial interativo, acessível através do link whatisthematrix. No endereço, uma multiplicidade de teasers foram disponibilizados como uma experiência personalizada (em tempo real) para o tempo e localização geográfica de cada usuário.

Quando os usuários escolhem uma pílula azul ou vermelha, é lançado um teaser trailer com visuais pré-selecionados e pré-aprovados intercambiáveis, GFX e com narração.

O novo capítulo da franquia estrelada por Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss tem estreia prevista para 22 de dezembro de 2021. A direção é o roteiro são de Lana Wachowski. O primeiro Matrix foi lançado em 1999. Junto com as sequências, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambas de 2003, a franquia faturou US$ 1,6 bilhão nas bilheterias mundiais.

ADDAMS

Já a animação A Família Addams 2 ganhou novas imagens no canal oficial no YouTube. O lançamento do longa será no dia 1º de outubro, nos cinemas dos Estados Unidos e em plataformas de streaming para a compra ou aluguel. No Brasil, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Charlize Theron será Morticia, Finn Wolfhard o Feioso, Oscar Isaac será Gomez, Chloé Grace Moretz interpretará Wandinha, Allison Janney será Margaux Needler, Nick Kroll como o Tio Chico, Elsie Fisher interpreta Parker Needler, Aimee Garcia como Denise, Bette Midler será a Vovó, e Scott Underwood estará no papel de Mitch.

"Procurando uma maneira de assustar sua vida? Faça as malas e junte-se à Família Addams em sua viagem familiar", diz a legenda do trailer no YouTube.